2020-01-15T11:19:15+03:00
Общество

Игорь Артамонов передал подарок от Президента РФ юному дзюдоисту

Кирилл Зубков попросил у главы государства кимоно
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил 12-летнему спортсмену подарок от президента – кимоно для занятий дзюдо. Воспитанник спортивной школы №6 Кирилл Зубков написал письмо Владимиру Путину накануне Нового года, в котором попросил кимоно. Он занимается дзюдо пять лет, имеет первый юношеский разряд. В прошлом году на Всероссийских соревнованиях среди юношей до 13 лет Кирилл Зубков занял первое место в командном зачете. Победил на фестивале дзюдо в Рязани, призер ЦФО.

Игорь Артамонов пожелал мальчику новых спортивных достижений. «Президент исполнил его просьбу и попросил меня передать кимоно. У парня много спортивных успехов. В новом кимоно он планирует стать олимпийским чемпионом. Мы поддерживаем это желание», - сказал Игорь Артамонов.

Также новогодний подарок получил младший брат спортсмена, который также занимается дзюдо.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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