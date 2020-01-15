Игорь Артамонов передал подарок от Президента РФ юному дзюдоисту
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил 12-летнему спортсмену подарок от президента – кимоно для занятий дзюдо. Воспитанник спортивной школы №6 Кирилл Зубков написал письмо Владимиру Путину накануне Нового года, в котором попросил кимоно. Он занимается дзюдо пять лет, имеет первый юношеский разряд. В прошлом году на Всероссийских соревнованиях среди юношей до 13 лет Кирилл Зубков занял первое место в командном зачете. Победил на фестивале дзюдо в Рязани, призер ЦФО.
Игорь Артамонов пожелал мальчику новых спортивных достижений. «Президент исполнил его просьбу и попросил меня передать кимоно. У парня много спортивных успехов. В новом кимоно он планирует стать олимпийским чемпионом. Мы поддерживаем это желание», - сказал Игорь Артамонов.
Также новогодний подарок получил младший брат спортсмена, который также занимается дзюдо.
Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU