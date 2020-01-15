2020-01-15T14:44:29+03:00
Общество

Липецкие врачи рассказали, как окунаться в прорубь на Крещение, чтобы не заболеть

Больше 1 минуты в холодной воде находиться нельзя
Лия МУРАДЬЯН
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Как окунаться в прорубь, чтобы не заболетьКак окунаться в прорубь, чтобы не заболетьФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эти выходные, с 18 на 19 января, православные будут отмечать Крещение Господне. Только в Липецке в прорубь собираются окунуться тысячи людей. В связи с чем, медики напоминают о правилах, которые нужно соблюдать во время крещенских купаний. В первую очередь врачи отмечают, что окунаться в прорубь только ради оздоровления не стоит. Здоровье укрепляет только системное моржевание, а погружение в ледяную воду раз в год – это сильнейший стресс для организма. Если люди никогда этого не делали, то в крещенскую ночь начинать не стоит.

Главное правило – окунаться только в оборудованные проруби, где дежурят медики и спасатели. Напомним, что в Липецке их два: на Центральном пляже и ЛТЗ. Перед купанием стоит разогреть тело с помощью разминки или пробежки. Во избежании рефлекторного сужения сосудов мозга, не нужно погружаться в воду сразу – лучше сначала смочить отдельные части тело, только потом заходить по шею.

Никогда нельзя нырять или прыгать в ледяную воду головой вперед – это может привести к шоку от холода. В ледяной воде больше одной минуты находиться нельзя, медики уверены, что 10 секунд достаточно, чтобы окунуться три раза. После купания нужно сразу обтереться, надеть заранее приготовленную теплую одежду и выпить горячего чая.

Также следует помнить о противопоказаниях. Ни в коем случае нельзя лезть в ледяную воду при заболеваниях сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и мочеполовой системах. С болезнями органов зрения, дыхания и желудочно-кишечного тракта тоже нельзя. Купание в проруби запрещено при ОРВИ, гриппе и даже при легком недомогании. Беременным женщинам, детям и пожилым тоже не советуют окунаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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