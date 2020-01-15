Липецкэнерго напоминает охотникам о бережном отношении к энергооборудованию

В целях недопущения повреждения элементов линий электропередачи энергетики липецкого филиала «Россети Центр» предупреждают жителей области об ответственности за разрушение изоляторов из огнестрельного оружия в период зимней охоты, который продлится в Липецкой области до 31 января.

Небрежность охотников, а в некоторых случаях умышленное повреждение изоляторов, опор и трансформаторных подстанций может стать причиной перерывов в электроснабжении целых населенных пунктов, в том числе социально-значимых объектов. Чтобы восстановить нарушенное энергоснабжение, энергетики будут вынуждены отвлекать бригады электромонтеров от плановой работы и тратить дополнительные силы и средства.

Кроме того, повреждения линий электропередачи влечет за собой угрозу жизни и здоровью как самих охотников, так и других сторонних лиц. Ситуация может усугубляться тем, что повредив энергообрудование, виновники нередко покидают место происшествия, никому не сообщив о случившемся. Тем самым они подвергают опасности людей, которые могут случайно оказаться вблизи поврежденной линии электропередачи.

За причинение ущерба электросетевому предприятию виновные лица несут уголовную ответственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающей наказание в виде лишения свободы до семи лет.

В случае непреднамеренного повреждения энергообрудования добровольное информирование энергетиков о случившемся существенно смягчает степень ответственности. Сообщить об этом можно по круглосуточному телефону горячей линии МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или в ближайший район электрических сетей (РЭС). Сюда же необходимо обращаться, если вы стали свидетелем противоправных действий в охранных зонах энергообъектов или располагаете информацией об этом.

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Фото Липецкэнерго