Вторую часть проспекта Победы в Липецке закроют на ремонт в марте

В этот четверг, 16 января, в горсовете Липецка обсудили планы по ремонту дорог в 2020 году. Как рассказал председатель департамента дорог Николай Воронин, в этом году продолжится ремонт проспекта Победы, который начали в 2019. Теперь отремонтируют вторую часть – до площади Победы. Эту часть перекроют после 8 марта, на какой период, пока неизвестно. Пути объезда тоже еще просчитывают, рассматривают два варианта.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, помимо проспекта, в этом году по проекту БКД построят мост в Новой Жизни, отремонтируют Заводскую площадь, часть улицы Водопьянова и дорогу в районе Сырского рудника.

А вот Сокольский мост в планы по капитальному ремонту не вошел, пока его будут латать дальше. Всего на мосты в 2020 году выделили 6.2 млн. рублей, которые уйдут на обследование Октябрьского моста и моста в районе Арктической. Также власти не могут найти подрядчика на ремонт единственного в Черноземье вантового моста между улицами Доматора и Филипчеко – деньги есть, но строить некому. В этом году отремонтируют только виадук через лог на улице Терешковой – на это уйдет 13 млн. рублей. Отдельно от БКД, за счет городской казны отремонтируют дороги на 68.9 млн. рублей.

При этом остается проблема с дорогами в частном секторе, часть из них до сих пор грунтовые. Чтобы покрыть асфальтом все дороги, денег недостаточно, обещали ремонтировать постепенно.

Еще одна проблема – ливневки. На их ремонт выделили только 10.5 млн рублей, а нужно почти в 10 раз больше. Зато в этом году на подъездах к Липецку появятся два пункта весового контроля, проверять будут все фуры и в случае перегруза владельцы будут доплачивать за разрушение дорог.