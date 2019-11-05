2019-11-05T13:02:38+03:00
Общество

По проспекту Победы в Липецке поехали автобусы

Движение на участке полностью возобновили [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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По проспекту Победы в Липецке поехали автобусыПо проспекту Победы в Липецке поехали автобусыФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот вторник, 5 ноября, по проспекту Победы в Липецке пустили общественный транспорт. Напомним, участок магистрали от кольца памятника Танкистам до Кольцевой закрыли для транспорта в конце мая этого года. Автомобилисты вновь поехали по проспекту в сентябре. Движение автобусов по дороге возобновили только сегодня - после завершения основного объема работ.

По проспекту Победы в Липецке поехали автобусы.

По проспекту Победы в Липецке поехали автобусы Фото: Юлия КЛЮЕВА

По проспекту Победы в Липецке поехали автобусыФото: Юлия КЛЮЕВА

Кстати, на участке поставили новые остановочные павильоны - железные конструкции со стеклом. Правда, липчане с недоверием смотрят на них. Горожане недоумевают, как эти остановки смогут защитить их от ветра, дождя или снега.

Новые остановки на проспекте Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Новые остановки на проспекте ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

Срок сдачи этого участка дороги - 25 декабря. Но в администрации надеются, что проспект Победы будет готов раньше. В следующем году стартует 2 этап работ - от Кольцевой до площади Победы. На реконструкцию всей магистрали выделили более 900 млн. рублей. На эти деньги проспект расширят до 6 полос, 2 из которых - для общественного транспорта. Заменят инженерные сети, появится новое освещение. Проспект комплексно благоустроят.

По проспекту Победы в Липецке вновь пустили автобусы.

Новые остановки на проспекте Победы Фото: Юлия КЛЮЕВА

Новые остановки на проспекте ПобедыФото: Юлия КЛЮЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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