На Крещение к часу ночи в главную прорубь Липецка окунулись почти 1000 человек.

В Липецке на Крещение ежегодно окунаются в прорубь тысячи человек. 2020-ый не стал исключением. В ночь с 18 на 19 января липчане собрались у купели в районе Центрального пляжа, а также на пруду 3-его участка на ЛТЗ.

Липчане окунаются в прорубь на Крещение.

За безопасностью купающихся следят спасатели, медики, полицейские. Им помогают волонтеры. Главную прорубь города, что находится на Центральном пляже, освещает мощный прожектор. Подходы к купели посыпали сеном. Территорию огородили. Здесь же установили звуковое оборудование - липчане окунаются в прорубь под музыку. Рядом с местом купания стоит палатка с обогревом и скамейками - там любители холодной воды переодеваются. Чтобы согреться, горожанам предлагают горячий чай.

К часу ночи на Крещение в главную прорубь Липецка окунулись почти 1000 человекФото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году на пляже установили деревянную облегченную купель, так как толщина льда от 5 до 7 сантиметров. Липчане заходят в ледяную воду по одному. Окунувшись, выходят обратно - купель непроходная. Напомним, что в прошлом году в воду могли одновременно заходить по 2 человека и выходить с другой стороны. Но из-за погоды пришлось внести изменения. Кстати, температура воздуха этой ночью вполне комфортная - около 1 градуса мороза.

К часу ночи на Крещение в главную прорубь Липецка окунулись почти 1000 человекФото: Юлия КЛЮЕВА

- Основной наплыв людей ожидается после полуночи, - сообщил "КП-Липецк" начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС России Сергей Хахти. - В 22.00 купель освятили, затем пришедшие начали купаться. Происшествий не было. Лед тонкий, поэтому выход на него запрещен. Сотрудники полиции дежурят по периметру и следят, чтобы никто не нарушал правил безопасности. Происшествий не было. Спасатели будут дежурить до утра, до последнего человека.

На берегу толпятся желающие окунуться. В очереди стоят по 30-40 человек. Практически все в сланцах, плавках и купальниках, прикрываются лишь полотенцем. Липчанам не холодно. Они шутят, смеются, терпеливо дожидаясь своей очереди. Те, кто уже искупались, буквально светятся от счастья. Отходя от проруби кто-то ускоряет шаг, спешит в палатку погреться. Другие же, наоборот, наслаждаются каждым моментом на воздухе.

К часу ночи на Крещение в главную прорубь Липецка окунулись почти 1000 человекФото: Юлия КЛЮЕВА

Многие пришли с друзьями, а некоторые целыми семьями. Так, пока отец семейства заходит в воду, с берега его снимают на камеру супруга с малышом. Искупаться в купели приводят даже детей. В основном мальчиков лет 8-10. А вот представительниц прекрасного пола, решивших принять участие в купаниях, оказалось не так много.

- Это мое первое погружение, невероятные ощущения, - поделилась 15-летняя школьница Дарья. - Я так и не поняла, холодно или нет. Просто покалывание по всему телу, дыхание перехватывает. Мы с моей подругой Снежаной за 2 недели до Крещения решили, что пойдем. В прошлом году многие наши знакомые окунались, и нам захотелось.

К часу ночи на Крещение в главную прорубь Липецка окунулись почти 1000 человекФото: Юлия КЛЮЕВА

Как сообщил начальник поисково-спасательного отряда Липецкой области Алкесей Красников, к 23.00 в купели на Городском пляже искупались около 50 человек. К полуночи в ледяную воду окунулись 150 липчан. К 1.30 ночи - около 1000 горожан. Но и это не максимум. Народу на пляже не убавляется. Кстати, в 2019 году к часу ночи в прорубь окунулись более 2 тыс. человек. Возможно, это связано с тем, что год назад в купель заходили по 2 человека, очередь двигалась быстрее.

К часу ночи на Крещение в главную прорубь Липецка окунулись почти 1000 человекФото: Юлия КЛЮЕВА