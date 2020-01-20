2020-01-20T10:48:28+03:00
Экономика

В 2019 году Липецкэнерго взыскало с должников 115 млн рублей за поставленную электроэнергию

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги проведённой в 2019 году работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в части претензионно-исковой деятельности
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За прошедший год суды различных уровней удовлетворили 29 исковых требований «Россети Центр Липецкэнерго» о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии. В результате рассмотрения судебных дел, в пользу Общества взыскано 115 млн рублей, из них возвращено 87,17 миллионов рублей, в том числе более 50 миллионов процентов и пени за несвоевременное выполнение договорных обязательств.

- Высокий уровень неплатежей осложняет деятельность филиала в части реализации основных производственных программ и стратегических проектов. Это остро ощущается в осенне-зимний период, когда особенно важно поддерживать бесперебойное энергоснабжение потребителей, - отметил заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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