В 2019 году Липецкэнерго взыскало с должников 115 млн рублей за поставленную электроэнергию

За прошедший год суды различных уровней удовлетворили 29 исковых требований «Россети Центр Липецкэнерго» о взыскании задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии. В результате рассмотрения судебных дел, в пользу Общества взыскано 115 млн рублей, из них возвращено 87,17 миллионов рублей, в том числе более 50 миллионов процентов и пени за несвоевременное выполнение договорных обязательств.

- Высокий уровень неплатежей осложняет деятельность филиала в части реализации основных производственных программ и стратегических проектов. Это остро ощущается в осенне-зимний период, когда особенно важно поддерживать бесперебойное энергоснабжение потребителей, - отметил заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго