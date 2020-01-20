Суд не стал рассматривать заявление о браке петербурженки с покойным жителем Липецка

В этот понедельник, 20 января, в Липецком районном суде рассмотрели заявление об установлении факта родственных отношений между петербурженкой и покойного жителя Липецка. Напомним, об этой удивительной истории стало известно на прошлой неделе. Жительница северной столицы Елена хочет через суд добиться регистрации брака с умершим возлюбленным Владимиром. Они жили вместе с 2012 года. В 2017 году пара решила расписаться. Владимир даже подарил невесте кольцо. Но в феврале 2018 года он умер.

Заявление поступило в суд в ноябре 2019 года от сестры умершего Ирины. По словам женщины, она хочет исполнить последнюю волю брата – признать Елену его супругой. Уточним, что покойный оставил после себя неплохое наследство – квартиры и гаражи, а также счет в банке. Спор об имуществе идет в судах разных городов России. Кстати, на заседание в Липецк приехали родственники покойного, которые против того, чтобы Елену признали женой Владимира. Автор заявления и сама жительница Санкт-Петербурга на заседание не явились.

- Исходя из характера возникших правоотношений и содержания представленных заявителем документов, суд пришел к выводу об оставлении заявления об установлении факта родственных отношений без рассмотрения, - сообщил «КП-Липецк» начальник пресс-службы судебного департамента Липецкой области Владимир Мирошник. – Разрешение спора возможно в порядке искового производства. На определение может быть подана жалоба в Липецкий областной суд в течение 15 дней.

Проще говоря, суд установил, что заинтересованными лицами оспаривается право на наследственное имущество – через установление родственных отношений кто-то хочет заполучить часть наследства. Здесь имеет место материально-правовой спор, а не гражданский.