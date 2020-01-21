Meet up «Яндекс.Лицей» пройдет в Липецкой области» 24 января. Он состоится в детском технопарке «Кванториум». Будут подведены промежуточные результаты реализации проекта «Яндекс.Лицей» на территории региона, участники встречи обсудят планы по расширению Яндекс.Лицея и презентуют перспективы дальнейшего развития.

В мероприятии примут участие представители власти, научного и IT-сообщества. Руководитель проекта «Яндекс.Лицей», который проведет урок-лекториум для обучающихся проекта и семинар для преподавателей. Особое внимание будет уделено вопросам кадрового потенциала региона, на круглом столе рассмотрят направления развития современных информационных технологий и IT-компетенций в разрезе инвестиций в кадровый потенциал региона.

Яндекс.Лицей – это образовательный проект Яндекса по обучению школьников программированию. Учебная программа рассчитана на два года. Обучение в Яндекс.Лицее бесплатное. Занятия ведут преподаватели, прошедшие специальный отбор и обучение. Яндекс.Лицей помогает преподавателям и курирует их работу на протяжении учебного процесса. В Липецкой области партнером проекта является Центр поддержки одаренных детей «Стратегия».

«Радует, что у нас есть учебные заведения, которые реализуют такие программы, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Знание современных технологий - это прямой путь к востребованности и трудоустройству. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».