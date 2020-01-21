Чего ждать от визита Владимира Путина в Липецк: мнения политиков и экспертов

В среду, 22 января, Липецкую область с рабочей поездкой посетит Владимир Путин. Какие вопросы будут обсуждаться конкретно, официально пока не сообщается. Из неофициальных источников известно, что глава государства посетит Усманский район, который был в планах еще в 2017 году. Предстоящий визит уже обрастает массой слухов вплоть до смены руководства в регионе. «КП-Липецк» выяснила мнения политиков и экспертов о предстоящем визите президента в Липецкую область.

Александр Скиперских, доктор политических наук, политолог:

– Думаю, что приезд относится к плановому посещению субъектов РФ. Безусловно, назначенные президентом несколько глав регионов из пула «школы губернаторов» (в числе которых Игорь Артамонов) обращают на себя особое внимание. Вспомним, что в 2019 году Игорь Артамонов, кажется, дважды встречался с Владимиром Путиным. Приезд в Липецкую область – попытка на месте, но «сверху», оценить реальные достижения команды Артамонова. «Снизу» ситуация выглядит совершенно иначе. Возможно, что посещение Липецкой области еще и логистически выгодно президенту, исходя из его дальнейшего графика поездок.

Анатолий Емельянов, координатор Липецкого регионального отделения ЛДПР:

– Не ожидаем, что после визита произойдет что-то действительно значимое. Визит больше плановый и нацелен на внутриполитические события, чтобы оказать поддержку действующему губернатору. Скорее всего, президенту покажут «потемкинские деревни», устроят встречу с удобными людьми, которые будут задавать удобные вопросы. Вместе с тем в регионе есть реальные проблемы, на которые стоит обратить внимание. Это образование, медицина, катастрофическая ситуация с аварийным жилищным фондом, включая дом по Осеннему проезду, где так и не расселили людей. Также череда скандалов с точечной застройкой и публичными слушаниями и закрытие Станции переливания крови в Ельце.

Николай Разворотнев, первый секретарь комитета Липецкого областного отделения КПРФ:

– Это обыкновенная рядовая поезда в регион, ждать после нее революционных преобразований не стоит. Цель и программа визита президента оказались тайной за семью печатями, об этом остается только догадываться. Есть информация, что он посетит Усмань и встреча с руководителями области состоится там же. Возможно, будут обсуждаться социальные выплаты, но все пройдет в обычном режиме без каких-либо последствий. Я бы обратил внимание президента на такие проблемы, как экология, огромное количество онкологических заболеваний, на ошибки предыдущей власти с обманутыми дольщиками, проблемы с жильем для детей-сирот, удорожание услуг ЖКХ и предметов первой необходимости. То есть надо решать социальные проблемы.

Лариса Ксенофонтова, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия»:

– После последнего послания президента Федеральному собранию прогнозировать что-либо сложно. Тогда мы ожидали социальные вопросы, а получили серьезные конституционные реформы. Теперь трудно сказать, какие цели и задачи ставит президент касательно визита в Липецкую область. Вместе с тем в регионе стоит обратить внимание на доходы населения, когда заявленные чиновниками данные отличаются от реальных, и проблемы экологии. Также существует проблема в политической системе: предстоящие выборы в Горсовет пройдут без участия списков политических партий. На мой взгляд, списки должны остаться, поскольку па одномандатным округам поднимается более личностная повестка.