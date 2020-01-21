Владимир Путин приедет в Липецкую область в среду

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:16:08+03:00

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В Липецкой области готовятся к визиту главы государства. Ожидается, что Владимир Путин прибудет в регион в среду утром, 22 января. Официально визит президента в администрации области подтвердили, но какие именно вопросы будут обсуждаться, пока неизвестно.

По неофициальным данным, глава государства посетит районы области – Грязинский и Усманский. Подробности визита пока не обозначили, предположительно темой может стать демография и социально-экономические вопросы. Именно эти темы стали основными в историческом послании президента Федеральному собранию.

Напомним, что последний раз главу государства ждали в Липецкой области в октябре 2017 года. Тогда Владимир Путин так планировал посетить Усманский район, но из-за погоды совещание перенесли в Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU