Владимир Путин приедет в Липецкую область в среду
В Липецкой области готовятся к визиту главы государства. Ожидается, что Владимир Путин прибудет в регион в среду утром, 22 января. Официально визит президента в администрации области подтвердили, но какие именно вопросы будут обсуждаться, пока неизвестно.
По неофициальным данным, глава государства посетит районы области – Грязинский и Усманский. Подробности визита пока не обозначили, предположительно темой может стать демография и социально-экономические вопросы. Именно эти темы стали основными в историческом послании президента Федеральному собранию.
Напомним, что последний раз главу государства ждали в Липецкой области в октябре 2017 года. Тогда Владимир Путин так планировал посетить Усманский район, но из-за погоды совещание перенесли в Воронеж.
ИСТОЧНИК KP.RU