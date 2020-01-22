За 2019 год в филиал «Россети Центр Липецкэнерго» поступило более 68 тысяч обращений потребителей

За отчетный период в липецкий филиал «Россети Центр» поступило более 68 тысяч обращений. 78 % из них подано физическими лицами, 22% - юридическими. Большинство обращений было подано гражданами лично, при посещении Центра обслуживания потребителей в Липецке и пунктов работы с потребителями в 18 районах области.

Более 10 тысяч обращений касались предоставления услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям. За дополнительными сервисами обратилось около 8 тысяч потребителей. Самыми востребованными из допуслуг стали установка и замена приборов учета и выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении процедуры присоединения к электрическим сетям – на них подано более 3,5 тысяч и 2,3 тысячи заявок соответственно.

Потребители обращались также за услугами по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования, снятию ограничений по использованию земельных участков, организации систем наружного освещения.

Липецкие энергетики постоянно улучшают качество дополнительных сервисов. В 2019 году акцент был сделан на услугу «Организация наружного освещения». Специалисты Липецкэнерго заключили и выполнили 57 договоров по модернизации уличного освещения 11 районов Липецкой области, заменив в общей сложности порядка трех тысяч устаревших уличных светильников на светодиодные. В рамках этих работ был смонтирован 131 километр современного самоизолированного провода и установлены 258 «умных» шкафов учета, которые фиксируют расход электроэнергии и регулируют свет в зависимости от уровня освещенности.

- Липецкэнерго обладает всеми необходимыми ресурсами и достаточным потенциалом для своевременной и качественной реализации работ по организации дополнительных услуг. Особое внимание уделяется социально значимым сервисам, в том числе – организации уличного освещения, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Константин Драчук.

«Россети Центр Липецкэнерго» напоминает, что заявку на технологическое присоединение, а также оказания дополнительных услуг жители Липецкой области могут подать, используя заочные каналы коммуникации - личный кабинет клиента на сайте МРСК Центра https://lkk.mrsk-1.ru/, портал электросетевых услуг https://портал-тп.рф/, а также через интернет-портал https://светлаястрана.рф/.

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Фото Липецкэнерго