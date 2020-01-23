«Наша задача – развернуть власть лицом к людям»

- Сергей Владимирович, страна обсуждает послание президента Федеральному собранию, отставку правительства…Ваше отношение к событиям, как политика, гражданина?

- Подавляющая часть граждан ждет и хочет перемен – до этого довела политика властей. В социальном блоке послания говорится об увеличении социальных выплат, увеличении маткапитала. Но надо помнить о жуткой закредитованности россиян (эта цифра приближается к 17 триллионам рублей). Так что выделяемые деньги из бюджета перекочуют к банкирам. Возможно, в чем- то людям станет легче, но заниматься надо не этим - приоритетом должна быть экономика, создание рабочих мест, повышение уровня зарплат. Убежден, что для рабочего человека минимальный размер оплаты труда должен быть в районе 50 тысяч рублей. И тогда не будет необходимости в социальной надбавке, семья с совокупным доходом в 100-150 тысяч в месяц разберется и с горячим обедом в школе. Но сегодня власть этого обеспечить не в состоянии, пытаясь откупиться от людей. А со временем часть этих социальных выплат ляжет на региональный, местный бюджет, как случалось ранее. Уже подсчитано и количество людей, которые получат соцвыплаты, и примерная сумма (в районе 450 миллиардов рублей). Для бюджета это не великие деньги, равно как и для олигархата, часть которого увеличила свое состояние только за минувший год на 27 миллиардов долларов. Так что все это носит скорее популистский характер.

- А что по конституционной реформе?

- Здесь тоже будет видимость перемен. Сегодня для молодежи отсутствуют социальные лифты, выпускники вузов не могут устроиться по профессии, а если тебе за 40, то ты уже «не в обойме». Так что протестные настроения у молодых будут крепчать, а выливаться это может в выборы, пока других инструментов нет. Понятен посыл с усилением Госсовета – это мини-боярская дума, ее председатель – полноценный монарх. Сейчас в Госдуме, при большинстве партии власти, можно утверждать любые инициативы. Оппозиция не может предложить своей кандидатуры – ее не поддержит списочное большинство. И даже если оппозиционные партии объединятся, их голосов не хватит. Наша фракция высказала свою позицию при утверждении нового премьера, воздержавшись при голосовании. Для нас очевидно – при смене декораций суть

политики власти останется неизменной.

- Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своей объемной статье в «Правде» в начале января назвал главным итогом ушедшего года нарастание системного кризиса в стране. И задача – смена курса с формированием нового правительства национальных интересов. Похоже, эти пожелания в некоторой степени все же сбываются…

- Власть пристально смотрит за тем, что и о чем мы говорим. Ведь есть очевидные вещи, которые невозможно отрицать, и в этой ситуации власти пытаются подыграть. Перемены давно назрели, и надо что-то предпринимать. Нужно трезво смотреть на вещи, важен состав нового правительства, какова будет роль оппозиции.

- Обращаясь к местным реалиям: в сентябре выборы в Липецкий горсовет. Ваши планы как политической силы? Будете ли с кем-либо объединяться?

- Мы открыты, вопрос – с кем объединяться? С властью мы полярны, а другие оппозиционеры в регионе себя особо не проявляют. Нас отличает то, что мы работаем постоянно, а не от выборов до выборов. Позиции нашей партии усиливаются, работа в горсовете наших депутатов показывает, что фракция действует в интересах граждан, а не крупного капитала. На предстоящие выборы смотрим с оптимизмом. Уверены, что усилим представительство. Мы идем с открытым забралом. Порой говорят, что мы чересчур открыты. Свою тактику мы скорректируем, наши кандидаты большей частью прошли через кадровую комиссию, начинаем работу в округах.

- Каковы сегодняшние позиции Липецкого отделения Компартии, ее потенциал, состав?

- В регионе порядка 1500 коммунистов, количество наших сторонников значительно больше. В облсовете 4 наших депутата и 5 – в горсовете. От нашей политической силы могут избираться и не члены партии, а те, кто разделяют ее идеи.

Партия омолаживается, это показали последние 5 лет. 30% от общего количества принимаемых в наши ряды – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Появляются толковые грамотные кадры. Настрой на то, чтобы они росли, набирались опыта. Думаю, перспективы за партией серьезные. Все зависит от людей – насколько они осознают, что предлагаемые коммунистами решения, инициативы жизненно необходимы.

- Критиковать всегда легче, а для политической силы важны действия, поступки. Что в активе «добрых дел» у липецких коммунистов?

- Замечу, что в современной России критиковать нелегко, а весьма опасно, но это другая тема. Мы являемся серьезным центром влияния на решения власти. Но она не признает, что вносимые изменения – с нашей подачи. Показательный пример – возвращение статуса Воловской районной больнице. Мы занимаемся и проблемами обманутых дольщиков. Наши предложения пока еще не удалось реализовать в том, чтобы долгострои были завершены за счет средств областного бюджета.

Вспомним и недавние события в Сселках, где люди поднялись против строительства завода. Мы встречались с гражданами, отправляли запросы. Как только мы появляемся в каком-либо «проблемном месте», власти начинают реагировать, заниматься этим вопросом. Несколько лет назад с депутатом горсовета Быковских мы смогли повлиять на то, чтобы людей переселили из ветхого жилья по улице Газина. Сейчас занимаемся и другими домами. При активном участии нашего депутата горсовета Ушакова и родительской общественности была снята с повестки дня инициатива властей по объединению двух школ - № 32 и № 15.

Наша недавняя инициатива – запрет никотиновых смесей (снюсов). Показательно, что любые наши инициативы чаще блокируются – и по «детям войны» (законопроект не дошел до обсуждения), и закон о копии знамени Победы, и поправки в кодекс об административных правонарушениях. Спустя какое-то время наши предложения трансформируются и все же выходят, уже «под другим именем». Но мы не гонимся за славой. Если наши инициативы дают какой-то толчок решению проблемы, то это все же маленькая, но победа.

- Удается оказывать влияние на изменения в политике, экономике?

- Мы влияем на политические и экономические процессы в регионе, вносим свои предложения. Пока, правда, не достаточно количества голосов для принятия ключевых решений по бюджету. Много лет говорим о том, чтобы перестать выделять средства на Особую экономическую зону. По нашему мнению она не является эффективным драйвером развития экономики. Отдача в виде налоговых отчислений от нее не адекватна вложениям. Непомерно большие, считаем, и средства, выделяемые частным агрохолдингам на погашение коммерческих кредитов. На эти деньги можно было бы построить немало предприятий с участием области и всю прибыль обращать в бюджет, направляя ее потом на социальные нужды. Становятся все более коммерческими и образование, и здравоохранение. Надо смотреть в корень проблемы. Но власть не готова к переменам, и люди начинают понимать, что это политика в никуда.

- Что в новом году – какие у коммунистов планы, задачи, приоритеты в регионе?

- Будем усиливать влияние в массах, доносить наши программы до людей. То, что мы предлагаем людям – это мирный, здравый способ изменить ситуацию, не довести ее до негативных последствий. Наша задача – усилить позиции в представительных органах, чтобы менять жизнь людей к лучшему. Сложнее работать в сельской местности, там все хозяйствующие субъекты только частные. Их политика в меньшей степени интересует. Инвесторы на селе заинтересованы в дешевой рабочей силе, а власти гонятся за инвесторами, ведь привлечение инвестиций им важно для отчетности. Власть дает преференции крупному капиталу в обмен на его «благотворительность», которой, по сути, нет, ведь в итоге снижается доходная часть бюджета. И наша задача – развернуть власть лицом к людям. Рано или поздно – нам это удастся. Со временем займем эту нишу и начнем проводить другую политику, в интересах народа.

Владимир КУЛИК.