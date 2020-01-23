Перед экзаменационной сессией стоит запастись магазинной тележкой – студенты Липецкого филиала РАНХиГС о самих себе и не только

Кто же такие современные студенты? Каковы их цели, желания и страхи?

За ответами мы обратились к студентам и преподавателям Президентской академии в Липецке.

Анастасия Донских, студентка второго курса, усердно грызущая гранит юридических наук и активно участвующая в волонтёрской деятельности академии: «Если переводить с латыни, студент - это человек, усердно работающий и занимающийся. Поэтому, на мой взгляд, современный студент мало чем отличается от студентов других времён. Мы так же упорно трудимся и пытаемся успешно сдать сессию. Конечно же, наша учебная деятельность чуть облегчена за счёт интернета. И есть возможность не писать так много, как приходилось нашим родителям, но в остальном цели и задачи остались прежними: закрыть сессии, защитить диплом и найти работу по специальности. Желательно очень хорошую, и очень высокооплачиваемую и сразу….Ведь самое страшное для нас – это остаться не у дел. Радует и то, что помимо учёбы мы вовлечены в активную творческую и социальную жизнь. Для этого в академии много возможностей и направлений, только успевай вертеться как волчок!»

Вторит этому мнению и Дмитрий Мишин, второкурсник и постоянный участник студенческих отрядов : «Готовясь к сессии, почти каждый студент – это «сверхразум», способный сделать нечто невообразимое и невозможное, например, выучить за одну ночь все лекции за семестр, - улыбается Дмитрий. Используя фразу моего любимого преподавателя "Хороший юрист знает не все, но он точно знает, где всё это найти", поэтому для похода в библиотеку перед сессией студенту лучше запастись магазинной тележкой для всех книг, что ему нужно изучить. А если серьёзно, то современный студент хочет знаний, он хочет улучшить этот мир и стремится к тому, чтобы получить образование, а после выпуска реализовать себя с самой лучшей стороны. Каждый студент боится, в первую очередь, что у него не получится стать тем, кем он хочет, не оправдает ожидания родителей и преподавателей». Более философский подход к вопросу о современных студентах продемонстрировала ещё одна студентка академии Ирина Кобзева – она же четверокурсница юридического направления, она же председатель студенческого совета филиала, она же победительница в конкурсе «Театральная матрица»: «Современный студент - явление поистине парадоксальное и сложное. В эпоху свободного доступа к всевозможной информации довольствуется минимумом. Он везде и нигде одновременно, ждет многого, прилагая лишь небольшие усилия (это в отношении учёбы). Но как обратная сторона "медали", современному студенту свойственны креативность и творческий подход в решении почти всех проблем. Он мобилен, активен и жаден до новых впечатлений. Что является для него страхом? Быть ненужным и неважным как личность, не реализовать себя».

Неким итогом всего вышесказанного прозвучал комментарий начальника отдела «Внеучебной работы и развития карьеры» Натальи Соловьёвой: «Современный студент совсем не похож на студента советских и ранних постсоветских времен, это не вызывает сомнений. Во-первых, нынешние студенты – люди, рожденные в совсем другом, капиталистическом мире. Им порою чужд дух коллективизма и альтруизма. В первую очередь нынешних активистов интересует удовлетворение потребностей в самореализации, интересном досуге, социальных связях, в проявлении индивидуальности и самостоятельности. Современный студент осознает, что успех в жизни напрямую зависит от того, насколько хорошим специалистом он сможет стать по окончании университета и сможет ли трудоустроиться. Отсюда и небывалый для прошлого интерес студентов к подработкам. Сегодня работать начинают с первого курса, чтобы не приобрести в итоге статус безработного. Современный студент перестал воспринимать место своего обучения как единственную возможность творческой самореализации. В настоящее время существует масса возможностей проявить себя как отличного певца, танцора, поэта или музыканта в родном вузе или за его стенами. Хорошо это или плохо – вопрос спорный. Ясно одно: современных студентов нельзя характеризовать как серую массу. Они активны и предприимчивы, просто мир меняется и меняются приоритеты».

Фото предоставлено «РАНХиГС»