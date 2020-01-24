«Я получила мощный заряд энергии» - студентка Липецкого филиала Президентской академии поделилась своими впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным

Мы расспросили девушку об этой встрече.

- Это просто непередаваемые ощущения от встречи с Президентом России. Только подумайте, сколько человек мечтают увидеть его вживую, а тут он сидит в двух метрах от тебя, отвечает на самые актуальные вопросы. Особенно запоминающийся момент: Владимир Владимирович знает практически все суммы выплат, количество нуждающихся и сроки реализации тех или иных проектов. Встреча была очень открытой, живой, увлекательной. Два часа пролетели незаметно, к сожалению, не все вопросы успели задать, но те, кому удалось рассказать о проблеме, поделиться идеями, получили исчерпывающие ответы.

- Какой вопрос хотела задать ты?

Что касается вопроса Президенту, я долго думала над этим, наверное, самый актуальный для меня сегодня, это вопрос, касающийся образования. В следующем году заканчиваю академию и планирую поступать на магистратуру. Однако, в Липецке нет необходимой специальности. Как бороться небольшим регионам с утечкой кадров в крупные города и какие меры принимаются для увеличения бюджетных мест по программам магистратуры? Я очень волновалась и долго не решалась задать свой вопрос, а потом время встречи истекло.

- Что дала тебе эта встреча?

- Невероятно мощный заряд энергии. У меня такое чувство, что я сутками могу не спать, мне хочется делать что-то очень важное и полезное для любимой академии, для родного города, для страны в целом. Мне кажется, что абсолютно всё мне по плечу, и я со всем справлюсь!

- Наверное, такие чувства небезосновательны, ведь ты - очень деятельная натура. В конце 2019 года ты стала «Студенткой года РАНХиГС», активно участвуешь в липецких форумах молодёжи, помогаешь организовывать общегородские мероприятия.

- Да, когда я получала награду как студентка года в Москве из рук ректора РАНХиГС Владимира Мао, мне казалось, что это самое главное признание моих студенческих заслуг, но когда поступило приглашение на встречу с Президентом России, я поняла, что дверей, которые нельзя было бы открыть, просто не существует.

-Что бы ты пожелала липецкой молодёжи?

- Верить в себя, искать единомышленников и реализовывать самые смелые проекты. Ничего невозможного нет!

Фото предоставлено Липецким филиалом Президентской академии