Игорь Артамонов: «Необходимо расширять количество услуг, предоставляемых населению»

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в рамках внедрения новой системы работы в прошлом году осуществлена реализация приема обращений граждан в Фонд капитального ремонта Липецкой области через Единую диспетчерскую службу. Это позволило значительно сократить время ответа. Теперь оно составляет от одного до пяти рабочих дней по вопросам формирования программы капитального ремонта, учета взносов, до 10 дней по вопросам выполнения работ по капитальному ремонту.

Также глава региона добавил, что в октябре прошлого года Фонд капитального ремонта Липецкой области и МФЦ запустили совместный сервис для приема заявлений граждан. Решение помогло сделать доступным предоставление услуг, в первую очередь, для граждан отдаленных районов Липецкой области. На сегодняшний день за три месяца услугами в офисах МФЦ уже воспользовались почти 500 липчан. При этом, отметил Игорь Артамонов, увеличилось количество обращений в отделения «Мои документы» и параллельно снизилось число обращений в офис по приему граждан Фонда капитального ремонта Липецкой области.

Кроме того, по словам губернатора, в центрах «Мои документы» можно внести изменения в сведения о владельце недвижимости, о площади жилого помещения в многоквартирном доме, о корректировке доли/долей собственности, получить консультацию о работах и сроках проведения капитального ремонта. Спланировать визит в многофункциональный центр можно заранее, оценив степень загруженности того или иного филиала, можно с помощью интерактивного навигатора на официальном сайте учреждения https://umfc48.ru. Здесь также можно найти полный перечень услуг, оказываемых в МФЦ.

Работу центров «Мои документы» глава региона Игорь Артамонов оценивает положительно. «Необходимо расширять количество услуг, предоставляемых населению. Особенно в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - считает Игорь Артамонов.