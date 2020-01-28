2020-01-28T10:44:37+03:00
Экономика

Липецкэнерго в 2019 году отремонтировало 226 подстанций

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы 2019 года
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В минувшем году энергетики отремонтировали 196 трансформаторных подстанций 0,4-10 кВ, капитальный ремонт оборудования выполнен на 30 подстанциях 35-110 кВ. Капитально отремонтированы 640 километров линий электропередач 0,4-10 кВ и 35-110 кВ. На эти цели было направлено более 168 миллионов рублей.

Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы филиала «Липецкэнерго» в 2019 году стали ПС 110/35/10кВ Данков-Сельская и ПС 110/10кВ Химическая: проведенные здесь работы позволили обеспечить надежность электроснабжения более 12 тысяч жителей, а также крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий Данковского района.

Для предотвращения отключений воздушных линий из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода специалисты Липецкэнерго провели расчистку более 678 гектаров просек линий электропередачи 0,4-110кВ, что на 85 гектаров больше, чем годом раньше.

- Своевременное и качественное выполнение мероприятий ремонтной программы позволило по итогам прошлого года на 40 % снизить количество технологических нарушений и на 37 % сократить время их устранения в электросетях 0,4-110 кВ, - отметил первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Владимир Тихонов.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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