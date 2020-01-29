Игорь Артамонов побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых

Глава Липецкой области Игорь Артамонов сегодня побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых, которые живут в селе Крутые Хутора Липецкого района и воспитывают 20 детей. Им нужна мастерская деревянных изделий, где они планируют обучать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, основам столярного дела.

С проектом «Маленькие домики для большой семьи» их 16-летняя дочь Софья Ефанова сначала победила на Всероссийском конкурсе добровольцев. Потом рассказала о нем Президенту России, который находился в Липецкой области с рабочим визитом. Школьница попросила Владимира Путина поддержать проект и помочь семье построить мастерскую, чтобы как можно больше детей могли научиться столярному делу.

Игорь Артамонов взял этот вопрос на личный контроль. Сегодня вместе со специалистами строительной компании, которая специализируется на быстровозводимом жилье, они осмотрели участок рядом с домом семьи и выбрали место для мастерской площадью от 100 кв. м. Планируется, что ее построят этим летом.

«Эта семья – герои. Мама и папа очень позитивные, светлые, они хотят трудиться. Наша задача - им помочь. Ко Дню защиты детей здесь будет стоять мастерская, и мы увидим детей, которые учатся столярному делу. Мы посмотрели, какие деревянные изделия производит глава семьи, попробуем помочь им организовать кооператив или сообщество. Он может привлечь других жителей села к столярному делу и обеспечить многих работой», - сказал Игорь Артамонов.

Сергей и Валентина Ефановы поблагодарили Игоря Артамонова за поддержку многодетных семей и за чашкой чая рассказали о своей жизни, работе, быте. Из 20 детей в семье 12 приемных, четверо сейчас служат в армии. По выходным к ним приезжают много воспитанников детских домов и интернатов. Они уделяют им много внимания, развивают в них творческие способности. Многие ребята уже учатся мастерить из дерева под руководством главы семьи.

«С каждым годом детей становится все больше, нам давно нужно было просторное помещение. С появлением мастерской детей будет еще больше, будет удобнее работать, появится современное оборудование. Наш проект направлен на то, чтобы научить детей общаться, трудиться, работать своими руками, а не просто сидеть и ничего не делать. Возможно кто-то сможет и заработать. Я очень рада, что наш проект поддержали», - сказала Софья Ефанова.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.