2020-01-30T14:53:46+03:00
Экономика

Виновного накажут по всей строгости закона: «Россети Центр» усиливает борьбу с коррупционными проявлениями

«Россети Центр» ведет последовательную и бескомпромиссную борьбу с коррупционными проявлениями в компании
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

29 января сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области при участии блока безопасности компании «Россети Центр» при получении взятки в особо крупном размере за незаконное технологическое присоединение потребителя задержан начальник района электрических сетей филиала «Россети Центр Липецкэнерго». СУ СК России по Липецкой области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящее время по данному факту осуществляются следственные мероприятия.

«Россети Центр» ведет последовательную и бескомпромиссную борьбу с коррупционными проявлениями в компании. Подразделения блока безопасности проводят большую работу по выявлению, пресечению и полному искоренению таких фактов, в том числе - при эффективном сотрудничестве с правоохранительными органами, добиваясь справедливого наказания для всех без исключения виновных в противоправных действиях.

Для приема сообщений о фактах (или угрозы их возникновения) коррупции и нарушения корпоративной этики в «Россети Центр» действует «Линия доверия». В случае, если Вам стало известно о подобных фактах, просим сообщать о них по телефону +7 (495) 747 9299, или на адрес электронной почты doverie@mrsk-1.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В 2019 году Липецкэнерго взыскало с должников 115 млн рублей за поставленную электроэнергию
В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» подвели итоги проведённой в 2019 году работы по сокращению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в части претензионно-исковой деятельности
Министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский дали старт работе объектов электросетевого комплекса в девяти субъектах страны
В ситуационно-аналитическом центре штаб-квартиры «Россетей» в формате ВКС состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подстанций 110 кВ в Красноярском крае, Алтайском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном округе
Липецкие энергетики с начала года провели 198 специализированных рейда по выявлению фактов незаконного потребления электроэнергии.
Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» за 11 месяцев 2019 года составили 214 актов бездоговорного и 970 актов безучетного потребления электроэнергии
Новости 24
В гараже в Липецке нашли поддельный алкоголь почти на 4 млн. рублей
Буйный липчанин в Туле, который напал с ножом на бутылки, разнес еще один магазин
Начальника грязинского РЭС «Липецкэнерго» заподозрили в особо крупной взятке
В Липецкой области подняли МРОТ до федерального значения
Горожан просят придумать название ледовому дворцу, который появится в Липецке
Липчанин и 19-летняя девушка украли из подвала рыболовное снаряжение
МЧС предупреждает липчан о сильном ветре
В Липецке на Лебедянском шоссе столкнулись 7 машин
В четверг 3 улицы 19 микрорайона Липецка останутся без воды
В ДТП с тремя машинами в Липецке пострадал водитель с ребенком
В администрации развеяли слухи про завод с нелегальными китайцами под Липецком
К 75-летию Победы дома в Липецке украсят граффити
В Липецке внук закрыл бабушку на балконе – пришлось вызывать спасателей и скорую
Игорь Артамонов побывал в гостях у многодетной семьи Ефановых
В Липецке задержали нелегальных иностранных рабочих из Китая
В Липецке мошенники обманывают курьеров интернет-магазинов, разыгрывая спектакль с переодеванием
Школу под Липецком оштрафовали за патроны к «Маузеру» в музее
Под Липецком поймали браконьера с убитым лосем на 400 000 рублей
От горожан ждут предложений в проект нового Устава Липецка
Липецкие предприниматели заплатят миллион за водку без лицензии
Игорь Артамонов встретился с министром строительства и ЖКХ России
В Липецке ночью сгорела иномарка
В ночь на четверг несколько районов под Липецком останутся без воды
Массовое ДТП в Липецке: на Ферросплавной столкнулись 4 машины
В Липецкой области более 50% аптек не смогут продавать лекарства с 1 июля