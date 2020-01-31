Специалисты Липецкэнерго знакомят студентов с профессией энергетика

Энергетики рассказали учащимся специальностей «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Автоматизированные системы управления» об особенностях работы диспетчера, истории эволюции электросетевого комплекса региона, а также социальных гарантиях и перспективах профессионального развития для молодых специалистов.

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Знакомство с профессией энергетика началось с посещения Центра управления сетями, где студенты смогли увидеть, как на видеостене в онлайн-режиме отображается работа регионального энергокомплекса, и как осуществляется видеонаблюдение за подстанциями и маршрутом следования машин оперативно-выездных бригад Специалисты липецкого филиала «Россети Центр» рассказали будущим энергетикам о ходе реализации проекта Единого центра управления сетями, который позволит уже в следующем году контролировать и управлять в режиме онлайн из одной точки всеми электросетями региона.

О развитии энергетики Липецкой области от первых гидроэлектростанций до современного цифрового оборудования студентам рассказали в историческом музее Липецкэнерго. Учащиеся могли более детально ознакомиться с будущими проектами цифровой трансформации компании с помощью интерактивного стенда. После проявить свои знания электроэнергетики и профессиональную смекалку второкурсники смогли, участвуя в викторине «Энергоумники», организованной на территории музея специально для студентов техникума советом по работе с молодежью.

В завершении экскурсии представители отдела социальных отношений ответили на все интересующие участников мероприятия вопросы о преимуществах работы в сетевой компании и возможностях профессионального роста молодых специалистов.- Профориентационные экскурсии в Липецкэнерго уже стали частью нашей учебной программы, ведь на этапе получения профессионального образования студентам важно сформировать практическое представление о работе в энергетике и выбрать нужный вектор для дальнейшего развития - отметил преподаватель Липецкого политехнического техникума Илья Заричнюк.

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Фото Липецкэнерго