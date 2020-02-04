Липецкэнерго напоминает о правилах поведения вблизи энергообъектов

Охранные зоны линий электропередач устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи, а также воздушного пространства, соответствующих высоте опор и отходящих в обе стороны на 15 метров от линий напряжением 35 кВ и на 20 метров от линий напряжением 110 кВ. в целях обеспечения безаварийного функционирования и безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики.

В охранных зонах ЛЭП запрещается набрасывать на провода и опоры воздушных линий посторонние предметы, запускать любые летательные аппараты, разводить огонь в пределах охранных зон.

Без согласования с сетевой организацией не допускается проведение строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ, посадка и вырубка деревьев, проезд под воздушными линиями электропередачи механизмов высотой более 4,5 м.

Липецкие энергетики напоминают, что за повреждения элементов ЛЭП наступает уголовная ответственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Сообщить обо всех известных случаях противоправных действий можно по круглосуточному телефону горячей линии МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или в ближайший район электрических сетей (РЭС).

Фото Липецкэнерго