2020-02-04T14:52:19+03:00
Экономика

Липецкэнерго напоминает о правилах поведения вблизи энергообъектов

Специалисты «Россети Центр Липецкэнерго» предупреждают, что нарушение охранных зон ЛЭП ставят под угрозу надежность электроснабжения и безопасность жителей области
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Охранные зоны линий электропередач устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи, а также воздушного пространства, соответствующих высоте опор и отходящих в обе стороны на 15 метров от линий напряжением 35 кВ и на 20 метров от линий напряжением 110 кВ. в целях обеспечения безаварийного функционирования и безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики.

В охранных зонах ЛЭП запрещается набрасывать на провода и опоры воздушных линий посторонние предметы, запускать любые летательные аппараты, разводить огонь в пределах охранных зон.

Без согласования с сетевой организацией не допускается проведение строительных, земляных, погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ, посадка и вырубка деревьев, проезд под воздушными линиями электропередачи механизмов высотой более 4,5 м.

Липецкие энергетики напоминают, что за повреждения элементов ЛЭП наступает уголовная ответственность по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», предусматривающая наказание в виде лишения свободы до семи лет.

Сообщить обо всех известных случаях противоправных действий можно по круглосуточному телефону горячей линии МРСК Центра 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный) или в ближайший район электрических сетей (РЭС).

Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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