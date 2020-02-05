В Липецке проверяют школу, где пожаловались на поборы и травлю первоклашек из-за бедности родителей

Родители липецких первоклашек из школы №21 пожаловались на поборы. Информация об этом появилась в соцсетях, а после ее подтвердили мамы учеников из того же учебного заведения.

Как стало известно «КП-Липецк», в 1 «Г» еще с начала года родительский комитет начал собирать деньги на нужды класса – купить принтер, новые шкафы, кулер с водой и тд. Получилось так, что некоторые мамочки не смогли сдать полную сумму, так как в семье возникли проблемы с финансами. Тогда сложности начались у их детей. Им запретили пить воду, на которую их родители не сдавали деньги, мыть руки перед столовой. А с липчанками, которые выступили против родительского комитета, отказываются общаться. Кстати, родительницы не против сдавать деньги, но разумно и только на необходимое.

- Да, в этом классе собирают деньги, - сообщил «КП» источник, который знаком с ситуацией. – А двоих детей действительно обижают, не дают пить из кулера. Мол, другие ведь сдали деньги, почему весь банкет за их счет. Родители остальных детей настроены отрицательно по отношению к этим мамам.

Директор школы Сергей Лежнев ситуацию не прокомментировал. Кстати, в СМИ и соцсетях сообщали, что к травле ребят присоединилась и классная руководительница. Однако, в личной беседе о педагоге плохо отзываться не стали.

ЖАЛОБ ОТ РОДИТЕЛЕЙ В ПОЛИЦИЮ И ПРОКУРАТУРУ НЕ ПОСТУПАЛО

Отметим, что заявлений в органы от родителей не поступало. При этом сотрудники ПДН постоянно проводят работу в школах, но эту историю слышат впервые. Как и представители липецких органов. Так, майор внутренней службы регионального УМВД России Павел Комолов рассказал, что по данному факту уже проводят проверку. В полиции также напоминают, что о поборах в образовательных учреждениях следует сразу сообщать правоохранителям, либо в другие надзорные органы.

В прокуратуре обращений от родителей также не получали.

- В связи с появившимися публикациями в СМИ о поборах с родителей первоклассников в школе №21 Липецка, будет проведена проверка, - прокомментировала старший помощник прокурора региона Татьяна Ткачева. – Если информация подтвердится, будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования. Нарушения устранят, а виновных накажут.

Напомним, что это не первый скандал в школе за неделю. В тех же соцсетях появилась информация, что в учебном заведении отравились дети. По словам родителей, у учащихся трех классов появилась тошнота, диарея, рвота. В чатах липчане пересылают себе кошмарные цифры - 200 детей с отравлением. Однако, эту информацию опровергли чиновники. Но родители школьников не верят их словам. На вопрос, почему родители заболевших детей не рассказывают об этом, отвечают, что переживают за дальнейшую судьбу своих чад. «Им в этой школе еще учиться», - железный аргумент липчан.