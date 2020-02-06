Мэр Липецка встретилась с родителями учеников школы, где пожаловались на поборы и травлю первоклашек

Накануне, 5 февраля, мэр Липецка Евгения Уваркина встретилась с родителями 1 "Г" класса школы №21. Напомним, там между взрослыми произошел конфликт. С начала года родительский комитет начал собирать деньги на нужды класса. Две мамочки не смогли сдать сумму в полном объеме. Получается, что на некоторые предметы, например, кулер с водой, их финансов не хватило. Конфликт между родительницами сразу отразился на детях. Школьникам, чьи мамы не сдали деньги, запрещали пить.

- Я встречалась с родителями одного из классов школы №21, - сообщила в своем инстаграм глава города. - Здесь сложилась очень непростая ситуация. Родители и педагоги перестали слышать друг друга, что привело к серьёзному конфликту, разделило мам и пап первоклассников на два лагеря. Большая часть родителей решили приобрести дополнительное оборудование в класс (кулер и принтер), некоторые не смогли участвовать в этом из-за трудной жизненной ситуации. Члены родительского комитета заверяют: принудительных сборов нет. Но те, кто не смог внести средства, считают, что к их детям стали относиться плохо.

Евгения Уваркина побеседовала со всеми родителями. На следующей неделе в областном центре проведут заседание Ассамблеи родительской общественности. На мероприятии обсудят роль родительских комитеттов, учителей и директоров школ в выявлении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Уваркина сказала, что вместе с соцзащитой таким семьям попытаются помочь.

Кстати, после того, как о конфликте в классе написали в СМИ, учительница написала заявление об уходе. При этом классного руководителя многие родители поддерживают. А директору школы сделали замечание, так как он должен был вовремя обратить внимание на ситуацию и решить проблему.