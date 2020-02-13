2020-02-13T10:08:46+03:00
Общество

В воскресенье в Липецке и области пройдет "Лыжня России"

Любители зимнего вида спорта выйдут на старт в полдень
Юлия КЛЮЕВА
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В воскресенье в Липецке и области пройдет "Лыжня России"В воскресенье в Липецке и области пройдет "Лыжня России"Фото: Юлия КЛЮЕВА
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"Лыжня России" в Липецкой области состоится. Традиционная Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в воскресенье, 16 февраля, во всех районах и городских округах региона. Для всех участников дан единый старт - в 12.00. Напомним, мероприятие переносили из-за отсутствия снега.

Как сообщили в пресс-службе областного управления физкультуры и спорта, в Липецке праздник пройдет на базе отдыха "Алые паруса" по адресу: Липецкий район, село Пады, улица Усманская, 1А. Любителям зимнего вида спорта на выбор предоставляются дистанции на 5 км и 10 км. Кстати, в этом году в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне для участников подготовили специальный забег на 7,5 км.

Липчане, прошедшие регистрацию, получат перед стартом сувениры - стартовый нагрудный номер и фирменную шапку. Зарегистрироваться можно в день гонки, либо пройти предварительную онлайн регистрацию. Напомним, чот регистрационный номер сохраняется для тех, кто сделал это ранее.

Задать вопросы относительно "Лыжни России" можно по телефонам 34-56-73 и 34-83-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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