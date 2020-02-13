2020-02-13T17:09:31+03:00
Общество

Около 200 горожан обсудили изменения в Устав Липецка

Окончательное решение по поправкам примут на ближайшей сессии горсовета
Юлия КЛЮЕВА
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Около 200 горожан обсудили изменения в Устав ЛипецкаОколо 200 горожан обсудили изменения в Устав ЛипецкаФото: Липецкий городской совет депутатов
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В этот четверг, 13 февраля, на публичных слушаниях в горсовете обсудили новую редакцию Устава Липека. Напомним, депутаты предложили внести пакет поправок - сократить число мест в парламенте с 48 до 36, убрать смешанную систему формирования горсовета. В настоящее время 36 парламентариев избираются по одномандатным округам. Еще 12 - по партийным спискам. Инициативная группа предлагает новую редакцию из 11 статей, а также внести поправки еще в 10 статей. Статью 38 о фракциях предлагают исключить. Добавить 2 новые - "Процедура отзыва депутата горсовета, Главы города", и "Молодежный парламент города Липецка". Так, изменения затронут почти 50 статей Устава.

2 недели липчане присылали предложения, а более 60 человек представили свои поправки. На слушаниях собралось около 200 жителей областного центра. Большую часть времени обсуждали поправки в систему формирования горсовета. Одни предложили сохранить смешанную систему выборов депутатов, при этом "уравновесить" число избранных по мажоритарным округам и пропорциональным спискам - 50 на 50. Другие - сохранить одномандатные округа.

Некоторые липчане предложили вернуть прямые выборы Главы города. Как сообщили в пресс-службе горсовета, сделать это не представляется возможным. Норма будет противоречить федеральному и областному законодательству. Поступило предложение сократить число парламентариев в горсовете до 12 человек. Другие возразили, сказав, что депутатских кресел должно быть 225.

Один из общественников посчитал, что нужно ввести мораторий на поправки в Устав города. А другой липчанин призвал отредактировать статью 1 - исправить "рабочий поселок" на "Липские железоделательные заводы".

По словам депутата горсовета Александра Афанасьева, все предложения включены в список. Их систематизируют. А 19 февраля состоится заключительное заседание, на котором парламентарии примут промежуточное решение. Окончательно ситуация прояснится на ближайшей сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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