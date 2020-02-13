2020-02-13T17:51:47+03:00
Общество

Председатель Липецкого областного суда: «Хочется, чтобы слышали мнение рядового судьи»

Иван Марков рассказал об итогах работы за год, загруженности судов и возможном преемнике [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Итоги работы Липецкого областного судаИтоги работы Липецкого областного судаФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот четверг, 13 февраля, в Липецком областном суде прошла итоговая пресс-конференция по работе суда за 2019 год и нововведениях, которые подготовили для липчан. На вопросы журналистов отвечали председатель суда Иван Марков, его заместители Геннадий Бурков и Андрей Долбнин, а также председатель гражданской коллегии Лариса Нагайцева, начальник Управление административных органов Алексей Дуванов и начальник областного управления Судебного департамента Анатолий Пахомов.

Основным нововведением стал переход на электронную форму извещений, повесток, уведомлений и заказных писем. Проект подготовили в Липецкой области совместно с «Почтой России» и управления федеральной почтовой связи. Проект уникален тем, что в судебной системе России используется впервые.

Электронная форма серьезно снизит финансовую и физическую нагрузку, и обеспечит оперативность доставки. Теперь любой гражданин может узнать о движении дела в своем личном кабинете на портале госуслуг или на сайте почты.

Итоги работы Липецкого областного суда.

В ходе пресс-конференции Иван Марков озвучил основные итоги работы суда за 2019 год. Так 2019 году судьи в Липецкой области рассмотрели более 351 000 дел и материалов, что на 39 000 больше, чем в 2018. То есть нагрузка на судей продолжает расти, а новые кадры, с учетом нынешнего уровня юридического образования, в дефиците. Также за год в области рассмотрели 6096 уголовных дел и материалов в отношении 6431 лица, осудили 3864 человека и 15 оправдали. В 2018 году осудили 4271 человек, оправдали всего 9. Обжалуется почти каждый приговор областного суда, каждый 6-й районных судов и каждый 9-й мировых судей.

По гражданским делам в первой инстанции рассмотрели 208 508 дел, в 2018 году было 170 882. Удовлетворенность решениями составила 98,6%. За год резко увеличились обращения в суды по долгам за ЖКХ (на 28,35%).

– Встает вопрос, почему граждане не платят за коммунальные услуги, – прокомментировал Иван Марков. – Наверно это вызов власти и тем людям, которые должны решать вопросы качества жизни и оказания услуг.

По непогашенным кредитам (23,4%), по самовольным постройкам (30%), по жалобам на нотариальные действия (79,78%) и восстановления родительских прав (42,11%). Одновременно стало меньше страховых споров, по зарплатам и по делам с дольщиками. По КАС (где граждане судились с властью и муниципальными органами) рассмотрели 40281 дел, большая часть (94,4%) касалась налогообложения. Кстати, иски к госорганам удовлетворили в 24,3% случаев, к местным властям – в 67,9% случаев. То есть муниципальные власти работают хуже.

Председатель пояснил, что нагрузка на судей критическая. Требования на должность судей также жесткие – это экзамен, который многие проваливают, безупречная декларация о доходах и расходах, характеристики и отсутствие конфликта интересов, включая родственные связи.

Иван Марков о работе председателя областного суда и преемнике.Итоги 2019 года Липецкий областной суд

Отвечая на вопрос журналистов о преемнике, Иван Марков напомнил, что с 1 сентября 2019 года убрали часть полномочий председателей областных судов. В частности теперь председатель не влияет на формирование кадровой политики.

– Я считаю, что после меня обязательно должен быть представителем представитель судебной системы Липецкой области, – ответил Иван Марков. – У меня могут быть симпатии, как у любого человека, но назначает председателя президент России.

Также председатель отметил, что в профессиональном плане в его должности нет таких задач, которые невозможно было бы решить вместе с коллективом судей. А вот в моральном председатель тяжело переживает недостаточное внимание к своей семье и потерю судей в системе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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