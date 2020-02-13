Председатель Липецкого областного суда сообщил о низком качестве юридического образования

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:27:08+03:00

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Председатель Липецкого областного суда выразил недовольство нынешним уровнем юридического образования. Иван Марков озвучил проблему в ходе пресс-конференции по итогам 2019 года.

Отвечая на вопрос о правовой грамотности населения, Иван Марков коснулся уровня подготовки носителей правовых знаний – тех, кто претендует на должность судей. Как выяснилось, экзамен на должность судьи могут сдать только около 30% практикующих юристов, и те не с первого раза.

– Меня волнует, что падает качество юридического образования, – сказал председатель. – Много коммерческих вузов, и все больше людей с заочным образованием. А чтобы государству участвовать в правовом просвещении граждан, носители сами должны быть высококвалифицированными юристами. Должны убеждать личными примером и авторитетом.

Суды присяжных и низкий уровень юридического образования.Председатель Липецкого областного суда Иван Марков

Также имеет место правовая безграмотность среди рядового населения. Отсутствие правовой грамотности приводит к проблеме с выбором присяжных: из 500 приглашенных, приходят около 30. То есть найти присяжных сложно, особенно в районах. Это при том, что сейчас для районного суда нужно 6 присяжных, для областного – 8.

Отметим, что именно в 2019 году суды присяжных в районах Липецкой области заработали в полную силу. По одному делу с их участием рассмотрели в Задонском, Грязинском, Октябрьском и Правобережном судах. 2 дела – в Чаплыгинском. 4 дела рассматривал областной суд.

Присяжные оправдали подсудимых по многим наиболее тяжким статьям, как убийство и умышленный тяжкий вред со смертельным исходом. А по менее тяжким выносили вердикт «виновен». В апелляции областной суд отменил приговор только Задонского.

ИСТОЧНИК KP.RU