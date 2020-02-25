2020-02-25T15:33:38+03:00
Экономика

В Липецкэнерго прошел масштабный праздник спорта и здорового образа жизни

Энергетики «Россети Центр Липецкэнерго» и «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» в преддверии Дня защитника Отечества сразились на ледовой арене
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Спортивный комплекс «Айсберг» в Задонском районе собрал более 400 энергетиков филиалов «Липецкэнерго», «Калугаэнерго», а также Липецкой городской энергетической компании. Главным событием мероприятия стал зрелищный хоккейный матч между липецкими и калужскими энергетиками. В бескомпромиссной борьбе со счетом 9:6 победу одержала команда филиала «Липецкэнерго». Отметили и самых активных хоккеистов матча. Лучшим игроком команды Калугаэнерго признан электромонтер по эксплуатации распределительных сетей Юрий Чадов. Самым техничным в команде Липецкэнерго был назван электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Никита Потокин.

Праздник продолжился традиционными хороводами и необычными состязаниями. Каждый мог проверить свою меткость в пейнтбольном тире и русско-народной игре в городки, а также пробежать в огромном "беличьем колесе" и пометать мётла. А семьи энергетиков смогли проверить свою сплоченность в веселой эстафете.

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Завершился «День здоровья» зрелищным и эмоциональным по накалу страстей перетягиванием каната. В нешуточной борьбе безоговорочным победителем стала команда Елецкого РЭС, которая увезла с собой и звание "Самых активных". Серебро и бронзу поделили между собой команды Тербунского РЭС и Усманского РЭС соответственно.

- Праздник спорта и здорового образа жизни, приуроченный к предстоящему Дню защитника Отечества, в этот раз объединил сотрудников сразу трех организаций двух регионов из одной большой семьи энергетиков. И это не случайно, ведь кто, как не энергетики, вносят значительный вклад в дело защиты Отечества, ежедневно обеспечивая энергобезопасность регионов, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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