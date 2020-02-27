2020-02-27T13:12:20+03:00
Происшествия

«Муж был спокойный, жена – внимательная»: резня в семье липецкой судьи стала шоком для знакомых

Почему муж напал на жену с детьми, убил маленькую дочь и покончил с собой, остается загадкой
Лия МУРАДЬЯН
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Мотив пока неизвестенМотив пока неизвестенФото: Лия МУРАДЬЯН
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Родственники и знакомые семьи мирового судьи в Липецке не могут оправиться от шока после кровавой резни, в которой погиб маленький ребенок и сам глава семьи. Жуткая трагедия случилась этой ночью, 27 февраля, в квартире 10-этажного дома по улице Стаханова, где жила 37-летняя мировая судья с супругом и двумя детльми. Муж изрезал жену и дочерей 4 и 11 лет, нанес себе травмы, поджег квартиру и свел счеты с жизнью – его тело нашли под окнами.

Скорую и полицию вызвала сама женщина, вызов поступил в 3.26 утра. К несчастью, медики не успели – маленькая девочка истекла кровью. Огонь потушили пожарные. Жена и старшая дочь с многочисленными ножевыми ранениями сейчас в тяжелом состоянии в больнице – врачи борются за их жизни.

Что случилось в благополучной семье, пока не знает никто. Как рассказала «КП-Липецк» старший помощник руководителя СУ СКР по области Юлия Кузнецова, супруги прожили вместе больше 10 лет, семья ничем плохим не отличалась, муж не состоял на психоневрологическом учете или в наркологии, никаких жалоб на них не было.

По словам соседей, из этой квартиры не доносилась ругань и звуки конфликта до этой страшной ночи, когда жильцов разбудили крики детей. По данным «КП-Липецк», мужчина работал руководителем отдела продаж в одном из автоцентров города.

– Мы в шоке, это настолько неожиданно было, – рассказали знакомые супругов. – Семья очень хорошая, она – внимательная ответственная, всегда помогала. Да и муж у нее спокойный. Накануне утром пошла на работу, вела себя, как обычно, на конфликт в семье никому не жаловалась. В голове не укладывается, что с ней могло такое произойти.

Сейчас именно мотив кровавого преступления в благополучной и крепкой семье – это главная загадка для знакомых, родственников и правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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