Кубок КВН Президентской академии остался в родном вузе!

Открыли праздник юмора девушки из танцевального коллектива «А-studio» зажигательной танцевальной композицией. После этого ведущий вечера Максим Воеводин представил команды и членов жюри. Это команды КВН академии при Президенте «Коламбия Пикчерз» и «Дорогая Булочкина», команда Липецкого государственного технического университета «ДВП», объединенная команда Липецкого государственного педагогического и технического университетов «Клуб Праздник» и команда Воронежского экономико-правового института «Там, где нас нет».

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Кубок судило профессиональное жюри, состоящее из опытных КВНщиков, во главе с председателем жюри Надеждой Бухтиновой, начальником отдела по работе с молодёжью администрации г. Липецка. Началась увлекательная игра. Были сыграны три конкурса: приветствие, разминка и юмористический биатлон. Каждая команда сумела показать свои сильные стороны. Так, «Коламбия Пикчерз» и «ДВП» ярко показали себя в импровизациях на разминке. Харизматичный и динамичный «Клуб Праздник» радовал удачными шутками и слаженностью дуэта. «Дорогая Булочкина» выбрала необычный стиль игры и сумела выдержать его до конца. Несмотря на своё название «Там, где нас нет» очень хорошо показали, что там, где они есть, там веселье и смех. В зале зрители аплодисментами встречали яркие шутки и поддерживали все команды.

Своими творческими номерами поздравили участников игры коллективы Липецкого машиностроительного и Липецкого металлургического колледжей, что добавило пёстрых красок в праздничную атмосферу вечера.

Молодые и задорные члены жюри не смогли укротить свою квновскую природу и от души шутили вместе с командами. Многочисленные шутки о короновирусе лишний раз подтвердили, что смех – лучшее лекарство от всех страхов.

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После подведения итогов, Кубок РАНХиГС остался за командой филиала «Коламбия Пикчерз», но лёгкой эту победу не назовешь! «Для меня до конца игры итог не был очевиден. Конечно, я болела за своих, но не попасть под обаяние других команд было невозможно! Было очень заметно, что все ребята получают огромное удовольствие от всего происходящего, и эта искренность иногда была важнее отточенности и остроты шутки» - прокомментировала своё отношение к результатам Светлана Подкутова, заместитель директора Липецкого филиала РАНХиГС.

Все участники и победители Кубка получили грамоты и сладкие призы, а зрители – запас хорошего настроения и предвкушение новых интересных мероприятий в честь юбилея Президентской академии в Липецке.

Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС.