2020-02-28T16:03:08+03:00
Общество

Кубок КВН Президентской академии остался в родном вузе!

На днях в ДК «Сокол» состоялся Открытый кубок КВН Президентской академии, посвященный двадцатилетию Липецкого филиала РАНХиГС
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Открыли праздник юмора девушки из танцевального коллектива «А-studio» зажигательной танцевальной композицией. После этого ведущий вечера Максим Воеводин представил команды и членов жюри. Это команды КВН академии при Президенте «Коламбия Пикчерз» и «Дорогая Булочкина», команда Липецкого государственного технического университета «ДВП», объединенная команда Липецкого государственного педагогического и технического университетов «Клуб Праздник» и команда Воронежского экономико-правового института «Там, где нас нет».

.

.

Кубок судило профессиональное жюри, состоящее из опытных КВНщиков, во главе с председателем жюри Надеждой Бухтиновой, начальником отдела по работе с молодёжью администрации г. Липецка. Началась увлекательная игра. Были сыграны три конкурса: приветствие, разминка и юмористический биатлон. Каждая команда сумела показать свои сильные стороны. Так, «Коламбия Пикчерз» и «ДВП» ярко показали себя в импровизациях на разминке. Харизматичный и динамичный «Клуб Праздник» радовал удачными шутками и слаженностью дуэта. «Дорогая Булочкина» выбрала необычный стиль игры и сумела выдержать его до конца. Несмотря на своё название «Там, где нас нет» очень хорошо показали, что там, где они есть, там веселье и смех. В зале зрители аплодисментами встречали яркие шутки и поддерживали все команды.

Своими творческими номерами поздравили участников игры коллективы Липецкого машиностроительного и Липецкого металлургического колледжей, что добавило пёстрых красок в праздничную атмосферу вечера.

Молодые и задорные члены жюри не смогли укротить свою квновскую природу и от души шутили вместе с командами. Многочисленные шутки о короновирусе лишний раз подтвердили, что смех – лучшее лекарство от всех страхов.

.

.

После подведения итогов, Кубок РАНХиГС остался за командой филиала «Коламбия Пикчерз», но лёгкой эту победу не назовешь! «Для меня до конца игры итог не был очевиден. Конечно, я болела за своих, но не попасть под обаяние других команд было невозможно! Было очень заметно, что все ребята получают огромное удовольствие от всего происходящего, и эта искренность иногда была важнее отточенности и остроты шутки» - прокомментировала своё отношение к результатам Светлана Подкутова, заместитель директора Липецкого филиала РАНХиГС.

Все участники и победители Кубка получили грамоты и сладкие призы, а зрители – запас хорошего настроения и предвкушение новых интересных мероприятий в честь юбилея Президентской академии в Липецке.

Фото предоставлено Липецким филиалом РАНХиГС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Спецкор «КП» Дарья Асламова в карантине из-за коронавируса: Муж требует, чтобы я летела к нему в Хорватию, но там тоже меня изолируют!
Наш журналист всю прошлую неделю передавала репортажи из охваченного эпидемией Пекина. А когда вернулась домой - попала в строгий карантин в Москве и столкнулась с кучей проблем
Чтобы не вернуться к России, Латвия убила свои советские заводы. А теперь просит компенсацию
Журналист «КП» Елена Кривякина проехала по прибалтийским республикам, чтобы убедиться - действительно ли там вытравляют все русское? И узнать, чего хотят от России сотни тысяч оставшихся там жить русских людей [Часть 2]
Новости 24
В зоопарке Липецка черных лебедей после зимовки выпустили в пруд
Липецкие автоинспекторы под видом пассажиров тайно следят за водителями автобусов
Липчанин в Ленинградской области проломил голову гражданину Таджикистана
В центре Липецка дали свет: энергетики нашли причину аварии на линии
Вице-мэр Липецка, отвечающий за дороги и транспорт, ушел в отставку
Липецкие парламентарии запретили аналоги снюсов, избрали бизнес-омбудсмена и скорректировали бюджет региона
В центре Липецка 6 улиц остались без света из-за аварии на сети
В Липецке организация выплатила долг в 3,5 млн рублей после ареста 26 машин
В Липецке больше недели ищут мужчину с татуировкой на руке
Взрослая липчанка вымогала деньги у 18-летней девушки, грозя опозорить жертву
Спецслужбы Липецка, во главе с ФСБ, отработали вооруженное нападение на администрацию
Под Липецком перевернулась женщина на «девятке»
Депутаты запретили продавать снюсы несовершеннолетним в Липецке и области
В Липецке мужчина упал с 5 этажа на козырек подъезда
К 8 марта в Липецке будут продавать фиолетовые тюльпаны
19-летняя мошенница под видом соцработника оставила пенсионерку без сбережений
Липчанину добавили год к тюремному сроку за нападение на надзирателя колонии
Липецкие грабители напали на женщину в Воронеже, но та заставила их убегать
Липчанка опустошила банковскую карту отца и попала под статью
Липецкие спортсменки завоевали 3 золотые медали на турнире «Московские звезды ушу»
В доме мирового судьи в Липецке глава семьи изрезал жену и детей, и убил себя
В Липецкой области мужчину ограбили из-за «Айфона»
На трассе М-4 под Липецком «ВАЗ» залетел под «Газель»
Гараж и 5 машин сгорели в Липецке под утро