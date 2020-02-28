«Легких» наркотиков не бывает

Тенденция снижения количества стоящих на учете больных наркоманией в Липецком регионе, как рассказал нам главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин, четко прослеживается. Если 5-6 лет назад их число было порядка 1800-1900 человек, то сегодня – 1355 человек.

- Эти люди постоянно в поле нашего зрения, ремиссия (период ослабления или исчезновения признаков заболевания – авт.) должна быть подтвержденной. Проводятся необходимые химико-токсикологические исследования, мы навещаем семьи, где они проживают, обследуем их и на ВИЧ-инфекцию, - отмечает Михаил Коростин.

В основном это молодые люди до 30-35 лет, с непостоянной работой, их «наркотический стаж» примерно 5-6 лет. На учете состоят те, кто потребляет наркотики морфинной группы (в основном героин) и подсевшие на «синтетику» - стимуляторы искусственного происхождения, в этом случае процесс освобождения от пагубного пристрастия очень тяжел.

Государственная система поэтапной реабилитации, как пояснил главврач ЛОНД, включает не только медицинскую помощь, но и соцзащиту, в унисон идет работа и с активно подключившимися некоммерческими организациями.

- При амбулаторной реабилитации мы помогаем людям удержаться в социуме, не упасть «на дно». Но есть и больные наркоманией, у которых порваны все социальные связи, криминогенное прошлое, и здесь необходим курс стационарной реабилитации. Нам активно помогает управление соцзащиты, выделяющее бесплатные путевки на 3-х месячный срок, - поясняет Михаил Иванович. – В процессе медико-социальной реабилитации пациенты постепенно начинают входить в привычный жизненный ритм – и эффект налицо. Примерно 65% из числа прошедших курс находятся в ремиссии более года, люди находят варианты работы, восстанавливается доверие с близкими. Хорошие результаты работы показывает и химико-токсикологическая лаборатория (выявляет более 10 видов наркотиков), за год проведено свыше 6 тысяч полноценных исследований.

В числе самых распространенных наркотиков – марихуана, и миф о ее якобы «безвредности» еще не преодолен.

- Это не «легкий» наркотик, с него начинается развал психики. По отношению к близким – эмоциональная холодность, а к себе – мощнейший эгоцентризм, желание жить «красиво-хорошо», не напрягаясь, зачастую в эту порочную орбиту втягивается и другой супруг, - замечает главврач ЛОНД. – А иллюзия «могу бросить в любой момент», так и остается иллюзией. По данным опросов треть или четверть потребляющих марихуану, впоследствии переходят на «синтетику».

И вопрос анонимности, как подчеркнул Михаил Коростин, никогда не будет решен, ведь наркозависимые несут большую социальную опасность. В то же время, человек считается выздоровевшим после двух лет наблюдения и подтвержденной ремиссии. Однако тем, кто хочет сделать карьеру госслужащего либо военного, силовика следует помнить, что по нему в обязательном порядке будет запрос в наркологическую службу.

В последние месяцы все актуальней и тема последствий, рисков при употреблении лекарственных препаратов, содержащих психоактивные вещества, в результате нарушается реакция, координация движений… Зачастую после медицинского освидетельствования водители лишаются прав и платят крупный штраф, хотя их вина лишь в том, что они принимали…болеутоляющее или жаропонижающее лекарственное средство.

- Нередко анальгетики содержат фенобарбитал, который (независимо от концентрации) выявляется при обследовании. И потому надо внимательно читать аннотацию к лекарственному препарату, учитывать, что последствия его применения сказываются на состояние организма в течение нескольких дней. В этот период лучше не садиться за руль транспортного средства, - посоветовал Михаил Коростин. – И надо всегда помнить, что нет ничего лучше ощущения естественной радости, данной нам природой, богом. А искусственный суррогат радости – этот путь обманчив, недолог и разрушителен для личности.

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Владимир КУЛИК.

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