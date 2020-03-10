Инженерный подвиг, опередивший время

Однако мало кому известно, что на дне была создана не менее важная инфраструктура. Настоящие нити жизни.

Летом-осенью 1942 года советские энергетики совершили

инженерный и трудовой подвиг. В беспрецедентные для того времени сроки был разработан и реализован уникальный по масштабам проект - от Волховской ГЭС до осаждённого города были проложены электрические кабели, позволившие почти в пять раз увеличить объемы энергомощностей, поступавших в блокадный Ленинград.

104 километра сетей были протянуты по болотам и лесам всего за 48 дней, 23 километра (!) провода пролегли по дну Ладожского озера.

Это дало возможность не только восполнить дефицит электроэнергии и тепла у населения, но и обеспечить бесперебойную работу фабрик и заводов, выпускавших боеприпасы для оборонных нужд.

Подробнее о том, как энергетики спасли сотни тысяч жизней в замерзавшем Ленинграде, - в совместном проекте «Россетей» и «Новых Известий».

https://m.newizv.ru/article/tilda/06-03-2020/niti-zhizni-istoriya-besstrashnyh-lyudey-kotorye-prorvali-energoblokadu-leningrada?id=niti-zhizni-istoriya-besstrashnyh-lyudey-kotorye-prorvali-energoblokadu-leningrada&published_date=06-03-2020&type=TildaArticle