Липецкэнерго в 2020 году направит на техническое обслуживание и ремонт сетей более 300 миллионов рублей

Энергетики выполнят большой объем мероприятий, направленных на обеспечение надежности электроснабжения потребителей. Будет отремонтировано более 319 километров кабельных и воздушных линий электропередачи 0,4-110 кВ и 57 трансформаторных подстанций. На 51 подстанции 35-110 кВ будет произведен ремонт оборудования.

Наиболее крупными и значимыми объектами ремонтной программы Липецкэнерго в этом году станут ПС 110/6/6кВ ГПП-2 и ПС 110/35/10кВ «Лев Толстой», обеспечивающие электроснабжение более 25 тысяч жителей 15 населенных пунктов области. Также в числе значимых объектов ремкампании - воздушные лини (ВЛ) 110 кВ «Усмань левая», «Усмань правая», «Донская левая», «Донская правая» и ВЛ 35 кВ «Восточная правая».

От древесно-кустарниковой растительности в текущем году будет расчищено 639 гектаров.

- Выполнение ремонтной программы филиала направлено на обеспечение работоспособности линий электропередачи и подстанций, безаварийное прохождение отопительного сезона и общее повышение надежности электросетевого комплекса региона, - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления высоковольтных сетей филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Михаил Боев.

Энергетики просят жителей области с пониманием относиться к временным неудобствам, связанным с частичным или полным ограничением электроснабжения на время проведения плановых работ, поскольку эти меры направлены на дальнейшую бесперебойную работу энергооборудования и избежание аварийных ситуаций в сетях.

Ознакомиться с графиком плановых отключений можно на сайте «Россети Центр» mrsk-1.ru (на главной странице сайта необходимо кликнуть на баннер «Отключение электроэнергии») или позвонив на прямую линию энергетиков 1350 (со стационарных телефонов) или 8-800-50-50-115. Специалисты контакт-центра подскажут, является ли отсутствие электричества в доме плановым отключением, или же связано с какой-либо нештатной ситуацией, уточнят сроки включения и причину обесточивания.

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Фото Липецкэнерго