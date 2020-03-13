Учения по приему пациентов с коронавирусом прошли в инфекционной больнице Липецка

В эту пятницу, 13 марта, на базе Липецкой областной инфекционной больницы прошли учения по приему пациентов с подозрением на коронавирус. Медики продемонстрировали, какие средства защиты есть на вооружении, насколько больница готова к приему людей с инфекцией.

В регионе есть 4 закрытых боксаФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Реанимационные бригады показали, как нужно транспортировать больных и специальном боксе. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, в регионе всего 4 такие капсулы – одна в Ельце, остальные в Липецке.

В больнице есть все необходимое медицинское оборудование, включая костюмы для персонала и средства дезинфекции.

Медиков обеспечили всем необходимымФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

– Число инфицированных остается прежним, три человека, их состояние стабильное, заболеваний легких у них нет, – рассказал вице-губернатор Александр Ильин. – Все мероприятия в регионе направлены именно на профилактику распространения коронавирусной инфекции.

Анализы отправляют в центр гигиеныФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

По данным властей, в регионе достаточно обсервационных коек для изоляции тех, контактировал с больными. Напомним, на сегодняшний день на обсервации 29 человек. У людей есть продукты, средства гигиены и расходники, которые закупает область. Работает круглосуточный медицинский пост, где специально выделенные медики обследуют и наблюдают людей.

Всех сотрудников обеспечили защитными костюмамиФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

В поликлиниках и больницах области прилагают максимум усилий, чтобы обследовать на дому людей с подозрением на ОРВИ и пневмонию. Биопробы отправляют на обследование в областной центр гигиены и эпидемиологии. Плакаты, брошюры и наклейки по профилактике коронавируса есть в общественных местах и в транспорте.

Отметим, ситуация по коронавирусу в регионе стабильная. Помимо 3 заболевших и 29 изолированных еще 152 человека находятся под домашним наблюдением. 66 из них приехали из неблагополучных по вирусу стран, 86 – потенциально недолго контактировали с тем, кто находился рядом с заболевшими. Никаких симптомов ни у кого нет.