2020-03-13T15:25:12+03:00
Общество

По коронавирусу в Липецке под наблюдением на дому остаются 152 человека

По данным властей, обстановка в регионе стабильная
Лия МУРАДЬЯН
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Новых случаев инфекции нетНовых случаев инфекции нетФото: "КП" Архив
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Ситуация по коронавирусу в Липецкой области остается стабильной. По официальным данным, на сегодняшний день, 13 марта, в регионе все также 3 подтвержденных случая. Увеличилось число людей в обсерваторе – 29 человек, против 7, которые были 10 марта. Все 29 здоровы, симптомов COVID-19 нет. Как пояснили в пресс-службе областной администрации, это люди, которые тесно контактировали с заболевшими.

Под медицинским наблюдением на дому остаются 152 человека. Из них 66 прибыли из стран, где отмечается вспышка коронавируса, но симптомов инфекции у них нет. Еще 86 человек контактировали с теми, кто находится в обсервации. У них тоже никаких симптомов. В регионе продолжают действовать особые меры по предотвращению распространения коронавируса: ежедневная дезинфекция транспорта и общественных зданий, запрет на массовые мероприятия с детьми, карантин в школах и проверки сотрудников предприятий на наличие признаков ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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