2020-03-18T10:54:59+03:00
Экономика

Более 815 млн рублей перечислило Липецкэнерго в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды в 2019 году

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» своевременно и добросовестно исполняет свои налоговые обязательства
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В 2019 году предприятие перечислило в бюджет региона и внебюджетные фонды 815,8 млн рублей.

Около 485 млн рублей направлено в региональный бюджет. 800 тыс рублей - в местные бюджеты в виде земельного налога. Отчисления на страховые взносы и внебюджетные фонды составили 330,3 млн рублей.

Обеспечивая своевременное поступление налогов в бюджеты, филиал помогает решать многие важные задачи, направленные на развитие территорий на всех уровнях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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