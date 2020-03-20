2020-03-20T16:13:29+03:00
Экономика

Игорь Маковский: «Технологии цифровой трансформации помогают нам заботиться о здоровье наших работников»

С 19 марта в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» открылась «горячая линия» для приёма обращений и консультаций сотрудников филиалов по вопросам, связанным с организацией работы в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки
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Фото: ЛипецкэнергоФото: Липецкэнерго
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Такое решение было принято на заседании оперативного Штаба компаний по инициативе генерального директора «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского. Абонентами линии станут, в первую очередь, сотрудники «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье», которые уже перешли или планируют перейти на удаленный режим работы.

«Горячая линия» будет работать круглосуточно. Для ее функционирования выделен отдельный номер и специальная линия в Контакт-центре энергокомпаний. Телефон специальной линии: 8 4722 588 058

При звонке абонента она начинает работать в автоматическом режиме. Позвонивший узнает о том, куда следует обратиться за актуальной информацией об эпидемиологической обстановке в своем регионе и об общих вопросах профилактики вирусной инфекции.

Затем к беседе подключится оператор, который ответит на конкретные вопросы, касающиеся принятых в компаниях профилактических мер и организации дистанционной работы. В случае необходимости абонента соединят с руководителем соответствующего подразделения. Если звонок был совершен в нерабочее время, на электронную почту руководителя с помощью специального оборудования будет направлено сообщение, содержащее суть вопроса и контакты для обратной связи.

По итогам каждого дня все обращения будут анализироваться. Вопросы, требующие системных решений, передадут на рассмотрение профильным заместителям генерального директора и руководителям подразделений. Работа «горячей линии» будет продолжаться до окончательной стабилизации общей ситуации.

«Открытие «горячей линии» в сложившейся ситуации - шаг совершенно логичный. В своей работе мы в приоритетном порядке руководствуемся принципами социальной ответственности. Заботу о здоровье наших работников рассматриваем, как одну из ее ключевых составляющих, максимально используем для решения этой задачи все имеющиеся у нас решения и инструменты, включая технологии цифровой трансформации» - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Игорь Маковский: «Технологии цифровой трансформации помогают нам заботиться о здоровье наших работников»
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