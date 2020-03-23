2020-03-23T10:26:31+03:00
Экономика

В Липецкэнерго успешно продолжаются испытания уникальной системы автоматического мониторинга ЛЭП

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошел очередной этап тестирования усовершенствованного автоматизированного комплекса по диагностике воздушных линий электропередачи, построенного с использованием технологий БПЛА
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Фото: Липецкэнерго.Фото: Липецкэнерго.
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В ходе испытаний летательный аппарат в автоматическом режиме преодолел расстояние 30 км, осуществляя сбор по трассе ВЛ 110 кВ Доброе, фотоматериалов которые будут в дальнейшем проанализированы специальным программным обеспечением для распознавания дефектов. По возращению неизрасходованный ресурс батареи составил 30%, что в целом позволяет использовать его для обследования более протяженных линий вплоть до 50 км.

Усовершенствованный разработчиками дрон значительно улучшил летные характеристики. Теперь время его автономной работы в условиях отрицательных температур при весе полезной нагрузки 1 килограмм составляет 1 час 15 минут, что является абсолютным рекордом по отношению к аналогичным существующим разработкам.

- Совершенствование характеристик БПЛА по итогам всех испытаний позволит создать уникальный комплекс для диагностики состояния ЛЭП с большой протяженностью в условиях как низких, так и высоких температур. Один такой аппарат заменит работу сразу нескольких бригад энергетиков, которые соответственно больше времени смогут уделить ремонту и строительству электросетевых объектов, - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления высоковольтных сетей филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Михаил Боев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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