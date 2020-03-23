В Липецком филиале РАНХиГС заработал оперативный штаб

Начальником оперативного штаба назначен Валерий Черняев, заместитель директора филиала. Задачами штаба являются: рассмотрение проблем деятельности филиала, связанных с коронавирусной инфекцией; выработка предложений по проведению мероприятий, направленных на предупреждение коронавирусной инфекции; а также организация взаимодействия с органами и организациями, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органами исполнительной власти по компетенции. «Штаб – это слово из военной тематики, но ведь мы и находимся в состоянии войны с самой болезнью, с человеческой легкомысленностью, способной стать причиной её масштабного распространения. Так или иначе, нам нужна победа, а, значит, никакие меры не могут быть излишними. Липецкий филиал РАНХиГС перевёл студентов в режим дистанционного обучения. Вход в академию для студентов запрещён. Преподавателям также предложено максимально перейти в удалённый режим работы. Происходит постоянная дезинфекция помещения. Сотрудникам раздали многоразовые маски. Будет ли этих мер достаточно? Отвечать на этот вопрос мы будем ежедневно в рамках работы нашего штаба и в соответствии с получаемой информацией», - прокомментировал начальник созданного штаба Валерий Черняев.