2020-03-25T08:42:30+03:00
Экономика

«Россети» взяли под особый контроль надёжность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России

С 24 марта «Россети» берут под особый контроль энергоснабжение ключевых инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности группы компаний
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Соответствующий приказ был подписан главой электросетевого холдинга Павлом Ливинским.

«Группа «Россети» делает всё возможное для минимизации рисков распространения в России новой коронавирусной инфекции и других респираторных заболеваний как среди своих сотрудников и членов их семей, так и среди клиентов. При этом нашими компаниями создаются максимально комфортные условия для жизни и работы всех наших потребителей в непростой период», - подчеркнул Павел Ливинский.

Под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям, предоставляющим населению онлайн услуги (банковские, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и курьерским службам.

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский также поручил провести анализ надежности схем электроснабжения и внеплановые осмотры объектов электросетевой инфраструктуры с целью выявления и оперативного устранения дефектов и недостатков.

Ранее в группе «Россети» на удаленную работу перешло почти 60% офисных сотрудников, в онлайн режим переведено 738 из 1017 центров обслуживания клиентов и пунктов работы с потребителями.

Справка:

Компания «Россети» (ПАО «Российские сети») является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. Численность персонала группы компаний «Россети» – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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