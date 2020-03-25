Игорь Маковский призвал филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» сократить срок подключения новых объектов до 10 дней

Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» - Игорь Маковский в ходе еженедельного оперативного совещания поставил задачу перед руководством филиалов сократить сроки технологического присоединения объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, на территории операционной ответственности

Напомним, что по инициативе генерального директора ГК «Россети» Павла Ливинского создан оперативный штаб группы компаний «Россети» для организации работы электросетевого комплекса страны в условиях режима повышенной готовности.

«Для оперативной работы решением штаба все полномочия по выносу сетей, технологическому присоединению переданы на уровень регионов. Принимайте, пожалуйста, решения, разворачивайте работы по подключению прямо в день поступления заявки. Я сегодня определил регламентный срок – не более 10 дней, вне зависимости от мощности. Если не хватает сил, будем консолидировать силы смежных филиалов», - подчеркнул Игорь Маковский в ходе селектора с руководством филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Подать заявку на технологическое присоединение физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут через Единый портал электросетевых услуг, портал СветлаяСтрана.рф, личный кабинет на сайте организации, а также получить консультацию по телефонам 8 (800) 50-50-115 или 13-50 (для жителей регионов присутствия).

23 марта стало известно, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее процедуру технологического присоединения к электросетям. В частности, изменения касаются заявителей, мощность энергоприемников которых варьируется от 15 до 150 кВт. Согласно документу, договор между сетевой компанией и заявителем теперь заключается посредством выставления счета потребителю и его последующей оплаты.

Также для сетевой организации сокращены сроки заключения договора об осуществлении технологического присоединения. Заявитель, оплатив счет в течение 5 дней, становится получателем услуги, а сетевая организация обязана в течение 10 дней вместе с договором и техническими условиями предоставить еще и инструкцию для самостоятельного выполнения подключения заявителем. Все это должно сократить сроки подключения. Постановление вступает в силу с 1 июля 2020 года.

В действующей дорожной карте «Повышение доступности энергетической инфраструктуры», утвержденной распоряжением правительства РФ еще в 2012 году, плановый показатель сроков присоединения потребителей категории от 15 до 150 кВт к электрическим сетям — не более 90 дней.

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