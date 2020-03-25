2020-03-25T13:50:14+03:00
Экономика

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» повышает эффективность взаимодействия с исполнителями работ по инвестиционной и ремонтной деятельности

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Фото: РОССЕТИ ЦЕНТР.Фото: РОССЕТИ ЦЕНТР.
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В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» под руководством генерального директора Игоря Маковского прошло производственное совещание c руководителями организаций – исполнителей работ по инвестиционной и ремонтной деятельности Обществ из всех регионов операционной ответственности

Участники мероприятия обсудили исполнение решений, принятых на первом совещании в мае 2019 года и направленных на повышение эффективности и качества взаимодействия сторон. Также обсуждались вопросы реализации инвестиционных и ремонтных программ «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Открыл встречу Игорь Маковский. Глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» отметил, что в минувшем году была проделана большая работа по повышению качества исполнения электросетевыми компаниями и их партнерами взаимных обязательств. Об улучшении взаимодействия энергетиков с исполнителями работ свидетельствует и увеличение количества привлекаемых к этой деятельности организаций.

Игорь Маковский познакомил участников совещания с ближайшими планами возглавляемых им энергокомпаний. В 2020 году «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют инвестиционные программы с объемом капитальных вложений в размере 32,467 млрд. рублей – почти на 20% больше, чем годом ранее. Реализации подлежат более 5 тысяч титулов без учета льготного технологического присоединения.

«В наших ближайших планах – дальнейшая опережающая реализация мероприятий цифровой трансформации. В ряде регионов мы планируем завершить мероприятия первого, пятилетнего этапа уже в течение года-двух. Будут реализованы и другие крупные проекты. Предстоит большая работа. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы укреплять и развивать наше сотрудничество с организациями – партнерами», – подчеркнул глава «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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