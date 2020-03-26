2020-03-26T11:26:59+03:00
Общество

Непривитые животные и домашняя птица несут угрозу здоровья всем

Риски инфицирования легче избежать при вакцинации животных
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Фото: Владимир КУЛИК.Фото: Владимир КУЛИК.
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Погладить уличного котенка, покормить с рук голубей, прогуляться с песиком в лесопарковой зоне… Это может обернуться тяжелыми последствиями для здоровья. О рисках общения с «братьями нашими меньшими» мы узнали из беседы с начальником Липецкой городской станции борьбы с болезнями животных Владимиром Завьяловым.

- Владимир Юрьевич, вопрос на злобу дня – являются ли животные переносчиками коронавируса?

- Нет, не являются, хотя животные болеют всеми коронавирусными инфекциями. У инфекции много штаммов, но данным видом заболевания от животных не заболеешь, липчанам нечего опасаться. Зато есть много других грозных заболеваний, несущих угрозу здоровья.

- И что представляет опасность?

- От перелетных и синатропных птиц (не одомашненные виды птиц, живущие вблизи человека – авт.) идет угроза заражения орнитозом, птичьим гриппом. Когда детишки возятся с котятами, щенятами есть большой риск подхватить опаснейшие паразитарные заболевания. Каждому взрослому надо четко знать – контакт с животным может быть (и безопасен) тогда, когда известна вся история этого животного. Ближе к апрелю начнется налет мошки, которая несет крупным животным опасность симулиотоксикоза. Уже активизировались клещи, являющиеся переносчиками таких опаснейших заболеваний, как бабезиоз, боррелиоз, клещевой энцефалит и т.д. Клещи опасны и для животных, и для человека. Надо проявлять большую осторожность, гуляя в лесопарковой зоне, при укусе желательно сохранить снятого клеща и обратиться в специальную лабораторию. При инфицировании необходимо начинать лечение как можно раньше.

- А какова ситуация с бешенством?

- Она у нас под постоянным контролем. С марта проводим месячник профилактики бешенства, работают выездные пункты для проведения прививок животным. Вакцинация, подчеркну, бесплатная. Регулярно проводим и подворовые обходы – на территории города более 20 тысяч частных домовладений, из них свыше 250 ЛПХ, так что фронт работ огромный. Если в 2007 г. против бешенства домашних животных было привито 5057 голов (собак и кошек), то в 2019 г. – более 34.5 тысяч. Кроме того, вечной и осенью проводим оральную иммунизацию диких плотоядных животных. Совместно с егерями и охотоведами раскладываем вакцину по периферии территории города, тем самым формируя буферную зону. А также ведем раскладку вакцины на территории Липецка в лесопарковых зонах (в присутствии сотрудников территориальных управлений администрации г.Липецка), что снижает число вероятных вспышек бешенства среди безнадзорных животных. В 2019 г. разложили 48 тысяч доз. Это весьма эффективный метод, и сейчас случаи бешенства значительно реже отмечаются в дикой природе, чем среди домашних животных. Чтобы совсем минимизировать эту проблему, как в Европе, нужны коллективные усилия всех, понимание гражданами важности вакцинации. Еще важное дополнение – в середине апреля принято решение по вакцинации домашней птицы от болезни Ньюкасла – угроза идет от соседней Курской области.

- Есть ли решение проблемы бездомных животных?

- Тема очень актуальна, злободневна, мы бьем в колокола уже многие годы. И движение пошло – на федеральном и местном уровне приняты соответствующие законы, выделены денежные средства на отлов безнадзорных животных и строительство приюта.

Но достичь снижения популяции безнадзорных животных очень сложно, в этой теме много составляющих. На наш взгляд, данную проблему надо начинать решать еще с детского сада, формируя у детей ответственное отношение к животным. А также повысить ответственность владельцев домашних животных, для чего необходимо ввести существенные корректировки в действующие правила по содержанию непродуктивных домашних животных.

В плане безопасности «братьев наших меньших», как и самих липчан, сделано очень много, но и объем работ еще внушительный. У нас есть для этого необходимый арсенал сил и средств, накоплен солидный опыт. В целом, в плане эпизоотической безопасности Липецк сохраняет статус безопасной территории.

Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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