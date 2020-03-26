Банк ЗЕНИТ предоставит кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Программа дает бесплатную отсрочку до шести месяцев на все программы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования.

Воспользоваться каникулами смогут клиенты-физические лица, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин. Банк рассмотрит возможность отсрочки платежа как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования. Заявления будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

«Ситуация вокруг коронавируса меняется очень быстро, и Банк ЗЕНИТ готов поддержать своих клиентов в это непростое время. Кредитные каникулы – это возможность облегчить положение людей, пострадавших от пандемии. Мы прорабатываем возможность дистанционной подачи заявки через форму на сайте Банка. Пока связаться с банком можно через чат или позвонив в контакт-центр. Вне зависимости от внешних обстоятельств банк доступен клиентам в любое время с приложением „ЗЕНИТ Онлайн“. Мы рекомендуем посещать офисы банка только в случае крайней необходимости», — отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет Банк ЗЕНИТ, Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)].

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