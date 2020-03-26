2020-03-26T12:06:03+03:00
Общество

Банк ЗЕНИТ предоставит кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса

Банк ЗЕНИТ вводит кредитные каникулы для клиентов, которые потеряли возможность своевременно платить по кредитам из-за коронавирусной пандемии
Поделиться:
Фото: пресс-служба банка ЗЕНИТ.Фото: пресс-служба банка ЗЕНИТ.
Изменить размер текста:

Программа дает бесплатную отсрочку до шести месяцев на все программы потребительского кредитования, ипотеки и автокредитования.

Воспользоваться каникулами смогут клиенты-физические лица, временно попавшие в сложную финансовую ситуацию по причинам, связанным с коронавирусной инфекцией: заболевание COVID-19, уход в неоплачиваемый отпуск или карантин. Банк рассмотрит возможность отсрочки платежа как процентов по кредиту, так и основной части долга, а также пересмотрит срок кредитования. Заявления будут обрабатываться в индивидуальном порядке.

«Ситуация вокруг коронавируса меняется очень быстро, и Банк ЗЕНИТ готов поддержать своих клиентов в это непростое время. Кредитные каникулы – это возможность облегчить положение людей, пострадавших от пандемии. Мы прорабатываем возможность дистанционной подачи заявки через форму на сайте Банка. Пока связаться с банком можно через чат или позвонив в контакт-центр. Вне зависимости от внешних обстоятельств банк доступен клиентам в любое время с приложением „ЗЕНИТ Онлайн“. Мы рекомендуем посещать офисы банка только в случае крайней необходимости», — отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Банковская группа ЗЕНИТ образована в 2005 году и объединяет Банк ЗЕНИТ, Банк ЗЕНИТ Сочи и Спиритбанк. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций Банковской группы ЗЕНИТ. Группа представлена в 25 регионах Российской Федерации, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Группа обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX (Эксперт РА)].

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Липецке установили наплавной мост к Зеленому острову
О правах своих помни, потребитель
В Липецке до конца месяца отменили 5 авиарейсов в Москву
Непривитые животные и домашняя птица несут угрозу здоровья всем
Коронавирус в Липецке, последние новости на 26 марта 2020: под домашним наблюдением 617 человек
В лесах Липецкой области объявили пожароопасный сезон – жечь костры запрещено
В ДТП с двумя автобусами в Липецке пострадали 3 пассажира
В Липецке женщина насмерть забила мужа кастрюлей
Женщина заплатила за фейк о десятках больных коронавирусом в Липецкой области
В Липецке школьник «заминировал» торговый центр
Количество людей с подозрением на коронавирус в Липецке на 25 марта 2020 года: в инфекционной больнице 12 человек
В Липецке на проспекте Победы монтируют новую канализационную ветку
Количество зараженных коронавирусом в Липецке на 25 марта 2020 года: у девушки из Венгрии диагноз не подтвердился
В Липецке для дачников сохранится бесплатный проезд
Председатель Липецкого горсовета в апреле начнет работать в Орле
Брифинг по коронавирусу в Липецке: медицинских масок не будет
В Липецке в мусорном баке нашли труп младенца
Карантин в Липецке из-за коронавируса: 4 липчан оштрафовали за нарушение самоизоляции
Под Липецком пропал пенсионер с татуировками
Под Липецком столкнулись "Лада-Гранта" и "Форд": 10-летняя девочка в больнице
Коронавирус в Липецке, новости на 25 марта 2020 года: тест выявил инфекцию у женщины, вернувшейся из Венгрии
Нового прокурора Липецкой области назначат через неделю
Восемь раз липецкие спасатели выезжали на помощь к пожилым людям
Часть Липецка останется без воды в среду, на окраинах отключат свет
Улицы Липецка очищают от зимнего песка и пыли 6 «Бродвеев» и пылесос