О правах своих помни, потребитель

Именно эта структура является связующим звеном между потребителем и продавцом, помогая решать спорные моменты. И липчане за последнее время, в том числе во многом благодаря Агентству, стали значительно чаще и грамотнее отстаивать свои права потребителя, число обращений возросло в разы.

Как влияет нынешняя ситуация с коронавирусом и падением рубля на работу торговых предприятий, есть ли там ажиотаж? Растут ли цены и в достатке ли товаров?

Об этом нам рассказала директор агентства Наталья Свиридова:

- Важная задача сегодня – защитить продавцов и покупателей от рисков заражения коронавирусом. Соответствующие рекомендации торговым сетям региона дали специалисты областного управления потребительского рынка и ценовой политики. Теперь в течение дня в сетевых магазинах и на рынках по радио передают необходимую информацию о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Там где нет аудиоозвучивания, соответствующая информация размещена на стенде в «уголке потребителя». У каждого работника торговых сетей перед началом рабочего дня измеряется температура. Кроме того, хотя официально масочный режим в регионе еще не объявлен, мы рекомендуем работникам торговых предприятий использовать защитные маски. Ведь в такой ситуации лучше подстраховаться и принять дополнительные меры предосторожности.

- Как готовы сети к возможному ажиотажу? Как меняются цены на продукты с ослаблением рубля?

- Сегодня торговля оказалась буквально на передовой в борьбе с коронавирусом. Медики борются с распространением инфекции, а на работниках торговых предприятий лежит очень важная задача - не допустить паники и дефицита продуктов и товаров первой необходимости. В Липецкой области удалось избежать ажиотажа и пустых полок. Ведь единственный способ купировать ажиотаж – залить его товаром. Надо отметить, что все сети справились с этой задачей. Мы это строго контролируем, и сегодня видим, что торговля работает в штатном режиме, нигде массово не скупают мыло, сахар, соль… Никакой паники и ажиотажа нет. Торговые сети ежедневно предоставляют нам информацию о товарных остатках – и мы видим, что они могут обеспечить наших граждан необходимыми продуктами в полном объеме.

Также следим, чтобы цены на социально значимые товары и продукты питания не поднимались. Мониторинг цен в сетях и шаговых магазинах по всей области проводится ежедневно сотрудниками управления потребительского рынка и Агентства. В этой работе нам помогают органы местного самоуправления. В работе по сдерживанию цен также задействована антимонопольная служба, при необходимости будет подключаться прокуратура. Пока такой необходимости не возникло. Цены остаются стабильными. Мы допускаем небольшую корректировку цен на определенные группы продуктов по объективным причинам – например, в связи с сезонностью весной дорожают овощи и картофель, однако любые спекулятивные проявления будем пресекать.

- Внесла ли ситуация с коронавирусом коррективы в Вашу работу по защите прав потребителей?

Ситуация с коронавирусом, безусловно, внесла некоторые коррективы в нашей работе. Так, мы собирались провести анкетирование в ряде липецких вузов и техникумов среди студентов, а также среди школьников - насколько они знают свои права потребителя, могут ли защитить себя в той или иной ситуации. Но формат проведения видоизменен – все пройдет в дистанционном режиме. Результаты подытожены будут позже.

- Доверчивостью пожилых часто пользуются мошенники. Как лучше обеспечить защиту прав пенсионера-потребителя?

- За последнее время участились звонки с предложениями услуг по бесплатной профилактике пластиковых окон. По факту бабушек вводят в заблуждение, в итоге эта «бесплатная» услуга оборачивается выплатой 20-30 тыс. рублей. Мы оказываем правовую помощь таким обманутым потребителям, сняли ролик с демонстрацией по ТВ о том, как вернуть деньги за эти псевдоуслуги.

Спектр оказания помощи агентства по защите прав потребителей весьма широкий. После снятия ограничений в связи с пандемией мы планируем проведение бесплатного семинара именно для пожилых людей. На нем специалисты агентства расскажут, как не попасться на уловки мошенников, что делать в случае получения навязанной услуги, ответят на все интересующие вопросы. Информацию о проведении семинара можно будет узнать на сайте агентства. Главное – не терять оптимизма, рассчитывать на помощь, ведь в любой ситуации можно найти выход.

Обратиться по вопросам защиты прав потребителя можно по телефонам (4742) 22-04-57, 22-04-69 или задать вопрос на сайте torglip.ru в рубрике «Задать вопрос».

Наш адрес: г. Липецк, ул. Советская, д.7, каб.109.

Владимир КУЛИК.