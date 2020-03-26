2020-03-26T15:27:20+03:00
Общество

Временный формат онлайн-обучения не ухудшит качество образования

Как осуществляется обучение в условиях коронавируса в Липецкой области
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Фото: УОиН.Фото: УОиН.
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Как в условиях карантина коронавируса при обучении школьников и студентов используются IT-технологии нам рассказала и.о. начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

- Лилия Александровна, в системе образования региона уже две недели как приостановлена очная форма обучения. Как организовано, ведется электронное обучение?

- С 11 марта в школах, учреждениях дополнительного образования детей, учреждениях среднего профессионального образования и высшего образования организовано электронное обучение, использование дистанционных технологий. Министерством просвещения РФ определено, что в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации образовательный процесс в удаленном режиме продлится до 12 апреля.

Во все муниципальные образования региона направлены соответствующие методические рекомендации.

Разработаны:

- руководство по организации взаимодействия образовательной организации (администрация, классный руководитель, учитель-предметник) и родителей/обучающихся при удаленном обучении. В руководстве описан механизм взаимодействия образовательной организации и родителей, и обучающихся при удаленном обучении;

-методические рекомендации по организации дистанционного обучения в дни непосещения занятий учащимися. Они помогут педагогам обеспечить усвоение ребятами обязательного минимума содержания образовательных программ в дни непосещения занятий при удаленном обучении.

В период ограничительных мероприятий производится ежедневная выгрузка из системы «Барс. Образование. Электронная школа», направленная на обеспечение контроля организации образовательного процесса.

Данная система внедрена в 100% школ: родители, дети, педагоги имеют ежедневный оперативный доступ к информации о теме урока, домашнем задании, результатах обучения.

- Как быть, если учебный процесс предусматривает овладение практическими навыками?

-Все предметы, в том числе и те, в рамках изучения которых предусмотрено овладение учащимися практическими умениями и навыками (например, физическая культура, технология) содержат теоретические разделы. Именно этим разделам сейчас и будет посвящено внимание в период карантинных мероприятий. А после возобновления образовательного процесса в очной форме больше времени будет уделяться как раз практике.

- Есть ли особенности обучения для тех, кто проживает в сельской местности (зачастую «неустойчивый интернет»)?

-В руководстве по организации взаимодействия образовательной организации (администрация, классный руководитель, учитель-предметник) и родителей/обучающихся при удаленном обучении рассмотрены разные варианты. Они избирательно применяются - при использовании электронного ресурса, при использовании мессенджеров/электронной почты, а также при отсутствии возможности доступа к сети Интернет у родителя/ребенка. Для каждого случая предусмотрены свои формы взаимодействия и обратной связи.

Онлайн-обучение ведется с применением дистанционных технологий.

- Какие рекомендации родителям: и в плане учебы, и в плане досуга в эти дни?

- Хочется посоветовать родителям, чтобы их дети, особенно выпускники этого года, нерасслаблялись во время периода вынужденного карантина, а поддерживали тот же режим, что и в очном обучении. Меняются формы обучения, способы взаимодействия, но образовательный процесс продолжается. И здесь очень важно формировать у детей чувство самоконтроля, ответственности.

Владимир КУЛИК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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