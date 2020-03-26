2020-03-26T15:40:23+03:00
Общество

Липецкий филиал РАНХиГС – лучший вуз Липецка

По результатам опроса, проведённого «Липецким временем» в социальных сетях
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В своей группе «В Контакте» телерадиокомпания «Липецкое время» предложила выбрать лучший вуз Липецка. Возглавил рейтинг Липецкий филиал Президентской академии с заметным отрывом от конкурентов. За академию проголосовало 57%, на втором месте ЛГПУ, получивший 23%, а замыкает тройку лидеров ЛГТУ с 14%. «Это приятный сюрприз для нашего вуза в потоке новостей о бушующем коронавирусе», - прокомментировала результаты рейтинга специалист по связям с общественностью Липецкого филиала РАНХиГС Киреева Наталья. «Конечно, это просто результаты опроса, где люди голосовали сердцем, но тем ценнее для нас эта победа. Она означает, что наши студенты и преподаватели могут реализовать все свои образовательные и научные потребности в наших стенах, а выпускники быстро найти работу, благодаря полученным знаниям и развитым профессиональным компетенциям. Я уверена, такой результат возможен только, если наши студенты и преподаватели испытывают чувство гордости, а выпускники чувство благодарности альма-матер. А еще: мы одна большая семья, способная встретить любые вызовы времени и достойно себя показать. Даже сегодняшний скоропалительный. переход к дистанционному образованию не стал для нас шоком и не поверг в пучину хаоса. Для перехода на новый формат обучения нам потребовалась буквально пара дней. Уже 16 марта были проведены первые занятия на дистанте. Конечно, это не значит, что мы не испытали никаких трудностей. Бывают технические сбои, но ещё сложнее переключиться преподавателям на новый формат психологически. Профессиональный лектор всегда хочет видеть глаза своих студентов, их реакцию, а сейчас это сложно даже в формате видеоконференций. Но, как известно, дорогу осилит идущий. Тем более, что студенты отмечают повышение своего уровня самодисциплины и ответственности за учебные результаты, в связи с переходом на дистанционный режим обучения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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