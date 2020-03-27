2020-03-27T10:58:06+03:00
Общество

Нерабочая неделя в Липецке: ГИБДД переходит на особый режим из-за коронавируса

В инспекции принимаются дополнительные меры
Юлия КЛЮЕВА
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В ГИБДД Липецкой области принимают меры из-за коронавирусаВ ГИБДД Липецкой области принимают меры из-за коронавирусаФото: Лия МУРАДЬЯН
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УГИБДД Липецкой области переходит на особый режим из-за коронавируса. Как сообщили в пресс-службе инспекции, предпринятые меры должны сократить личное общение.

С этой пятницы, 27 марта, чтобы зарегистрировать транспорт, сдать экзамен или получить водительские права, липчанам нужно будет предварительно записаться через портал госуслуг. Получить разрешение на внесение изменений в конструкцию машины - заявки направляются по электронной почте, как и было ранее.

Получить свидетельство о соответствии транспорта с внесенными в его конструкцию изменениями, свидетельство по допуску ТС к перевозке опасных грузов - по предварительной записи по телефону.

Графики сдачи экзаменов на права изменят. Сделают так, чтобы на сдаче экзаменов в учебных группах стало меньше человек. Направлять липчан в Госавтоинспекцию из-за административного правонарушения будут реже - только в особых случаях. Если это необходимо, будет назначена конкретная дата и время явки. Автоинспекторам поручили не сажать водителей к себе в автомобили, а также не вести в стационарные посты ДПС - опять же, все зависит от конкретного случая.

От штрафов за нарушение сроков регистрации транспорта сотрудникам ГИБДД рекомендовали воздержаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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