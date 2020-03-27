Нерабочая неделя в Липецке: в единой диспетчерской ответят на вопросы по коронавирусу

27 Март 2020 2020-03-27T09:50:01+03:00

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В Липецкой области продолжает работать единая диспетчерская служба по коронавирусу. Позвонившим липчанам помогают разобраться в вопросах, которые возникают в связи с ситуацией в регионе. Напомним, введен режим повышенной готовности. А следующая неделя будет нерабочей. Закроют все, кроме продуктовых магазинов, аптек, поликлиник и больниц, предприятий с производственным процессом, а также учреждений, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность населения.

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, за день в диспетчерскую поступает около 400 звонков. Особое внимание уделяют лицам, прибывающим из-за границы. Их настоятельно просят сообщать о своем возвращении в Россию и соблюдать домашний карантин. Телефон единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48.

ИСТОЧНИК KP.RU