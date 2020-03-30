2020-03-30T11:07:30+03:00
Общество

Липецкая область подключилась к школьной образовательной платформе Сбербанка

Технологическое решение банка будет доступно ученикам 138 школ региона
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Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк:

«Образование наших детей является основной успешного будущего. Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют нам новые возможности и Сбербанк вместе с главами 7 регионов страны подключает более 500 тысяч школьников к цифровой платформе, которая уверен повысит качество образование и что не менее важно усилит их интерес к обучению».

Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области:

«В новых условиях это хорошая возможность освоить современный дистанционный формат обучения и оценить эффективность цифровых образовательных ресурсов. Платформа Сбербанка даст возможность ученикам понять важность самообразования, учителя смогут пользоваться различными учебными ресурсами и материалами. А родители смогут участвовать в процессе образования своих детей и следить за их успеваемостью».

Сбербанк предоставил более чем 1000 школ в разных городах страны цифровое решение для обеспечения беспрерывной работы по освоению учебной программы. Пилотная образовательная инициатива по запуску полного цикла дистанционного обучения на школьной цифровой платформе (входит в программный портфель Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее») поддержана Министерством просвещения РФ и губернаторами 7 субъектов России. Проект охватит 500 тысяч школьников.

Обучение в дистанционном формате доступно для учеников 5-8 классов Калининградской, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской и Томской областей, а также Республики Татарстан. На платформе школьники смогут изучать все предметы, как минимум, до ликвидации угрозы распространения коронавируса. Обучение будет бесплатным и для школ, и для детей. В планах Сбербанка предоставить возможность обучения на платформе детям по всей стране.

Помимо необходимого сегодня дистанционного формата, платформа даст образовательным организациям регионов целый ряд преимуществ. В частности, учителя смогут быстрее готовить и проверять задания, оперативно давать обратную связь ученикам по изучаемому материалу, автоматически формировать внутреннюю отчетность по образовательному процессу, общаться с детьми и родителями онлайн.

На платформе представлены самые актуальные учебные методические комплексы, в том числе группа компаний «Просвещение» предоставила бесплатный доступ к электронным версиям учебников, входящих в Федеральный перечень.

Задания на платформе представлены в разных форматах – в виде текста, видео, графиков, интерактивных материалов. В платформе заложены инструменты для развития у школьников навыков XXI века – умение ставить цели и достигать их, понимать себя и других, быть креативными и критически мыслить, сотрудничать и работать в команде, решать проблемы и задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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